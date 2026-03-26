本木雅弘、次男が16歳に 長男・UTAが弟の近影を“顔出し”披露「イケメン」「めっちゃ大きくなってる！」「横顔が樹木さん似」
俳優・本木雅弘（60）＆エッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、モデルのUTA（28）が25日、自身のインスタグラムを更新。16歳を迎えた弟・玄兎さん（げんと）の近影を“顔出し”で公開した。
【写真】「イケメン」「横顔が樹木さん似」UTAが公開した弟・玄兎さんの“顔出し”ショット
UTAは「今日は玄兎の誕生日、16歳ということニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑」と弟に贈ったプレゼントを明かしつつ、笑みを浮かべた玄兎さんの近影をアップ。
また、幼少期のあどけない玄兎さんの写真も披露し「時が去るのは早いですね、、2枚目はアイスを食べるプチ玄兎笑おめでとう『祝』」と、祝福のメッセージを添えた。
この投稿に対し、俳優の浅田美代子が「玄兎君、おめでとう 16歳〜〜!? 時の経つの早いこと。イケメンになったね バァバも喜んでるね」とリアクションしたほか、「か、可愛いーーーー」「イケメン」「めっちゃ大きくなってる！」「横顔が樹木さん似」「みんなに可愛がられすくすくですな 遺伝子を感じる」「いつまでも兄弟仲良くね」などと、さまざまな声が寄せられている。
本木と内田は1995年に結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。3きょうだいの祖父母は、樹木希林さん（享年75）、内田裕也さん（享年79）。
【写真】「イケメン」「横顔が樹木さん似」UTAが公開した弟・玄兎さんの“顔出し”ショット
UTAは「今日は玄兎の誕生日、16歳ということニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑」と弟に贈ったプレゼントを明かしつつ、笑みを浮かべた玄兎さんの近影をアップ。
この投稿に対し、俳優の浅田美代子が「玄兎君、おめでとう 16歳〜〜!? 時の経つの早いこと。イケメンになったね バァバも喜んでるね」とリアクションしたほか、「か、可愛いーーーー」「イケメン」「めっちゃ大きくなってる！」「横顔が樹木さん似」「みんなに可愛がられすくすくですな 遺伝子を感じる」「いつまでも兄弟仲良くね」などと、さまざまな声が寄せられている。
本木と内田は1995年に結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。3きょうだいの祖父母は、樹木希林さん（享年75）、内田裕也さん（享年79）。