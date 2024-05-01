「道長さま、お会いしとうございました！」【画像】黒木華と初のラブシーンを演じた本木雅弘（58）日曜夜のNHK大河『光る君へ』で、初対面の想い人を押し倒す左大臣家の姫・源倫子を演じたのは、女優の黒木華(はる)（34）である。今年4月、事務所独立を果たした黒木華©文藝春秋◆ ◆ ◆高校の演劇部では、演技ほぼ未経験で3年間主役を務める芸能記者の解説。「道長の正妻・倫子は、吉高由里子演じる紫式部の恋敵にあた