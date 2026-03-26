夏も全面きれいな緑！12フィートは出るグリーンを楽しめるゴルフ場

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

千葉県

平川カントリークラブ

距離が長いAグリーン、芝質によって難しいBグリーン。どちらも挑戦しがいがある！

小誌の撮影やイベントでお世話になっている千葉県の名門・平川カントリークラブ。8月からBグリーンの芝が「バミューダ」に変わりました。バミューダ芝の特徴は暑さに強く自己修正能力にすぐれているので、夏枯れせずにきれいな状態を保てる。

近年の猛暑対策として、多くのゴルフ場も採用したいと思っているはずですが、全グリーンを張り替えるとなると、相当な費用がかかるためなかなか踏み切れない。そこを即実行したのはさすが平川ですね。

このグリーン、私も体験したくて「使用グリーンB」の日を聞いてプレーしてきました。感想は「スピンが効かない！」。芽が硬くてウエッジで打ったショットがやっと止まるくらい。ホールアウト後に社長の神山隆志プロがいらっしゃったのでお話をすると「夏も全面きれいな緑！12フィートは出すよ」とのこと。

それじゃ難しすぎてお客さんが来なくなってしまうのでは……なんて心配もしましたが、平川に来るゴルファーはみなさんチャレンジ精神が旺盛で、コースコンディションのよさを重視する人だというのを思い出しました。

このグリーンは12月初旬の3ツアーズでも使用され、この冬もプレーできる期間があります。冬のバミューダ、夏のバミューダも体験し、それを“おもしろい”と思えるプレーヤーになりたいです。

D a t a

●千葉県千葉市緑区平川町405番地

●18ホール・パー72

●千葉東金道路・中野ICから約5分。JR外房線「誉田」駅よりタクシー、クラブバスで約10分。

またおもしろさが増えた？

バミューダグリーン！

大浪松之介 ベストスコア75

バミューダグリーンをプレーするスタート前、所属プロに「マジ、スピン入りませんから」といわれた。「でも、もともとスピンを効かせられるタイプじゃないから」というと「じゃあ、ますます止まりませんね」とプロ。そのとおりでピン奥からの速いパットに大苦戦。年始に再挑戦だ！

いかがでしたか？ みなさんもぜひ、回ってみて！

☎043-292-5501