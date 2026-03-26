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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「経営者は要確認！ほとんどの赤字企業を救う黒字経営法を大公開します」と題した動画を公開した。動画では、会社の倒産リスクを回避し、経営者としてレベルアップするために不可欠な「決算書分析」の実践的な方法が解説されている。



動画を投稿した市ノ澤翔氏は、まず「財務に弱いと会社は終わります」と断言。会社を倒産させないためには財務の知識が必須要件であると説く。しかし、多くの中小企業経営者が自社の数字を把握しておらず、特に売上高しか見ていないケースが多いと指摘。会社の真の状況を理解するには、より深い分析が必要だという。



そこで市ノ澤氏が推奨するのが、上場企業が公開している決算書を用いた「決算書分析」の練習だ。決算書から「安全性」と「返済能力」を見抜くスキルを身につければ、「めちゃくちゃ財務に強い経営者」になれると語る。



動画では、セブン&アイ・ホールディングスの決算書を例に具体的な分析方法を実演。まず「純資産の部」を確認し、同社の純資産が約3兆9,000億円、自己資本比率が約40%弱と、安全性が非常に高い水準にあることを示した。また、現預金残高は月間の固定費の約7ヶ月分に相当し、短期的な支払い能力にも余裕があると分析した。



さらに、返済能力を見る指標として、本業で稼ぎ出す現金であるキャッシュフローに着目。同社が年間に稼ぐキャッシュフローが借入金の元本返済額を上回っていることから、返済能力も高いと結論付けた。



市ノ澤氏は「数字は才能じゃない！見れば見るほど能力が上がる！」と述べ、決算書分析は繰り返し実践することで誰でも身につけられると強調。他社の決算書を分析する習慣は、自社の経営状況を客観的に把握し、より強い会社を作るための重要なステップとなるだろう。