京浜盃・ロックターミガンと西村淳也騎手 (C)東京シティ競馬

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　3月25日、大井競馬場で行われた11R・京浜盃（Jpn2・3歳・ダ1700m）は、西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のフィンガー（牡3・美浦・田中博康）、3着に4番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:46.2（稍重）。

【新馬/中京3R】シスキン産駒 ロックターミガンがデビューV

JRA馬のワンツースリー

　西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガンが鮮やかな抜け出しを見せて京浜盃を制した。道中はスムーズな立ち回りで2番手を楽々追走。勝負どころの手応えも絶好で、直線では早め先頭で押し切り態勢に。後続をグングン突き放していき終わってみれば3馬身差の圧勝。羽田盃へ向けて新星が現れた。

ロックターミガン　5戦3勝
（牡3・栗東・石坂公一）
父：シスキン
母：リリカルホワイト
母父：ダイワメジャー
馬主：キャロットファーム
生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】
1着　ロックターミガン　西村淳也
2着　フィンガー　戸崎圭太
3着　カタリテ　高杉吏麒
4着　ゼーロス　笹川翼
5着　サイカンサンユウ　安藤洋一
6着　タマモフリージア　田口貫太
7着　アイリーズ　野畑凌