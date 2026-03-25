3月25日、大井競馬場で行われた11R・京浜盃（Jpn2・3歳・ダ1700m）は、西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のフィンガー（牡3・美浦・田中博康）、3着に4番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:46.2（稍重）。

【新馬/中京3R】シスキン産駒 ロックターミガンがデビューV

JRA馬のワンツースリー

西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガンが鮮やかな抜け出しを見せて京浜盃を制した。道中はスムーズな立ち回りで2番手を楽々追走。勝負どころの手応えも絶好で、直線では早め先頭で押し切り態勢に。後続をグングン突き放していき終わってみれば3馬身差の圧勝。羽田盃へ向けて新星が現れた。

ロックターミガン 5戦3勝

（牡3・栗東・石坂公一）

父：シスキン

母：リリカルホワイト

母父：ダイワメジャー

馬主：キャロットファーム

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 ロックターミガン 西村淳也

2着 フィンガー 戸崎圭太

3着 カタリテ 高杉吏麒

4着 ゼーロス 笹川翼

5着 サイカンサンユウ 安藤洋一

6着 タマモフリージア 田口貫太

7着 アイリーズ 野畑凌