【京浜盃】ロックターミガンが3馬身差完勝…1番人気フィンガーは2着
3月25日、大井競馬場で行われた11R・京浜盃（Jpn2・3歳・ダ1700m）は、西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のフィンガー（牡3・美浦・田中博康）、3着に4番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:46.2（稍重）。
【新馬/中京3R】シスキン産駒 ロックターミガンがデビューVJRA馬のワンツースリー
西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガンが鮮やかな抜け出しを見せて京浜盃を制した。道中はスムーズな立ち回りで2番手を楽々追走。勝負どころの手応えも絶好で、直線では早め先頭で押し切り態勢に。後続をグングン突き放していき終わってみれば3馬身差の圧勝。羽田盃へ向けて新星が現れた。
ロックターミガン 5戦3勝
（牡3・栗東・石坂公一）
父：シスキン
母：リリカルホワイト
母父：ダイワメジャー
馬主：キャロットファーム
生産者：社台コーポレーション白老ファーム
【全着順】
1着 ロックターミガン 西村淳也
2着 フィンガー 戸崎圭太
3着 カタリテ 高杉吏麒
4着 ゼーロス 笹川翼
5着 サイカンサンユウ 安藤洋一
6着 タマモフリージア 田口貫太
7着 アイリーズ 野畑凌