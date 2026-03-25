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なぜここまで差が出るのか？投資額と期間で変わる資産形成の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「なぜここまで差が出るのか？投資額と期間で変わる資産形成の現実」と題した動画を公開。「少額・長期」と「高額・短期」の積立投資について、積立終了後に大暴落が起きた場合のリスクをシミュレーションで検証した。



動画ではまず、「積立投資はタイミングより早く始めることが重要」「少額を長期間より、高額を短期間で積み立てた方が資産は増える」といった投資の一般論を紹介。しかし、鳥海氏は「積立期間終了後に暴落したら、どうなるの？前提変わらない？」と疑問を呈し、この一般論が暴落時にも通用するのかを検証した。



最初のシミュレーションでは、積立開始から6年目に株価が-40%～-60%の暴落に見舞われるという3つのシナリオを設定。その結果、-50%の暴落で「少額・長期」と「高額・短期」の資産額はほぼ同等になり、-60%の暴落では「少額・長期」が有利になることが判明。これにより、「タイミングなんて関係ない、は絶対ではない」と一旦結論付けた。



しかし、鳥海氏はこのシミュレーションの前提自体が非現実的であると指摘。S&P500の過去100年の歴史において、1年間で50%以上下落したことは一度もないというデータを提示した。



そこで、より現実的な「最悪のシミュレーション」として、1996年から積立を開始し、6年目にITバブル崩壊が直撃するというシナリオで再検証。過去の実際のS&P500の騰落率を当てはめた結果、ITバブル崩壊という歴史的な下落相場を経験しても、最終的には「高額を短期間で積立投資した方が資産は増えた」という、一般論を裏付ける結果になった。



鳥海氏は、最悪のシミュレーションを経ても「一般論と同じ解答になった」と結論。ただし、これはあくまでシミュレーション上の結果であり、最も重要なのは「無理せず、バランスをみながら長期投資を続けること」だと述べ、自身のライフプランに合った投資スタイルを見つけることの重要性を説いた。