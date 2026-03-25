昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が２５日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。中学３年の長男・青空（せいあ）くんの高校受験結果を発表した。

水曜レギュラーを育休中の辻はこの日、番組にＶＴＲ出演。実に「３０１日ぶり」の登場だった。

「牛肉ぴったんこチャレンジ」コーナーで、辻は「今日ね、長男が受験の合格発表だったんです」と収録日が発表だったことを告白。「合格した」と明かすと、ＭＣのハライチらは「すご〜い！」「おめでとう」と祝福。辻は「ありがとうございます。うれしいです」と瞳を潤ませた。

肉を持ち帰るためのチャレンジは失敗。辻は「受験受かったんだよ」と訴えた。これにハライチの澤部佑は「じゃあ岩井さん、いいですね」と相方の岩井勇気にジャッジを振り、岩井は「いいよ、あげるあげる」とＯＫサイン。辻は「やったー！」と喜び、「青空くん合格おめでとう！！」とテロップが入った。

辻は俳優の杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、昨年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。