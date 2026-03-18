フジテレビの勝野健アナウンサーが18日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に出演。同局を退社することを生報告した。【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ勝野アナは今月12日に自身のインスタグラムで1月に結婚していたこと、3月末で同局を退社することを報告していた。また結婚を機に、生活の拠点を京都へ移すこととし、「今後はフリーランスとして活動を続けてまいり