車重たった“550kg”！ スズキの超本格「FRスポーツカー」に“反響殺到”！

近年のクルマは、電動化や安全装備の拡充により、「重量増」という避けて通れない課題に直面しているといえるでしょう。

一方で、そのような事情から、純粋に走る歓びを追求した「軽さ」という性能の尊さも、かつてなく見直されています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキの超本格「FRスポーツカー」です！（27枚）

そんな時代だからこそ、今なお強烈な輝きを放ち続ける1台の国産スポーツカーを取り上げ、その価値を再確認してみましょう。

それが、スズキが2002年に世界初公開した4輪スポーツカー「ハヤブサ スポーツ プロトタイプ（以下、HSP）」です。

車名を聞いてピンときた方も多いでしょうが、このクルマの最大の特徴は、スズキが世界に誇るアルティメットスポーツバイク「GSX1300R 隼（ハヤブサ）」に搭載されている1.3リッター直列4気筒エンジンを、なんとそのまま四輪用のパワーユニットとして流用している点にあります。

フロントミッドシップに縦置きされたこの名機は最高出力175馬力を発揮し、後輪を強烈に駆動するFRレイアウトが採用されていました。

そして何より驚異的なのは、先述したように、その圧倒的な軽さです。

アルミフレームにカーボンファイバー製のボディカウルを組み合わせたことで、車両重量はなんとわずか550kgに抑えられています。

175馬力に対して550kgというパワーウェイトレシオは、現代の数千万円クラスのスーパーカーすら青ざめるほどの数値。

まさに「究極のライトウェイトスポーツ」と呼ぶにふさわしい凄まじいスペックを備えていました。

さらにHSPは、エクステリアデザインも規格外のインパクトを放っています。

地を這うように低く構えた流麗なフォルムは、風を切り裂いて走るレーシングカーそのもの。

くわえて、スーパーカーの代名詞ともいえる「ガルウイングドア」を採用しており、同車が発表された当時の「東京オートサロン」会場では、観衆から大きなどよめきが起きたと言われています。

インテリアも無駄を極限まで削ぎ落とし、ただ走るためだけのストイックな空間が広がっていました。

先進安全装備などは存在しませんが、スズキ本社の協力を得て衝突性能のシミュレーションと解析を行い、安全性も確保。

公道走行が可能なモデルとして、開発が進められたのです。

このあまりにも突き抜けたコンセプトに対し、当時の熱狂を知るファンやネット上で新たに存在を知ったクルマ好きからは、20年以上が経過した現在でも熱烈な反響が絶えません。

SNSなどを見渡すと「バイクのエンジンを四輪にブチ込むなんて…サイコーすぎる！」「スズキのこういう変態的で尖ったところがたまらなく好き」「車重550kgで175馬力なんてアクセル踏んだ瞬間に脳汁が溢れ出るわ」「『カプチーノ』の後継として市販してほしかった」といった、スズキの挑戦的な姿勢を称賛しつつ、市販化されなかったことを本気で悔やむ声が多く見受けられます。

また、「今からでも遅くないからケータハムみたいに受注生産で作ってくれないかな〜？」「安全基準的に今は無理かもしれないけど、こういう夢のあるクルマをまた見たい」と、現代の最新技術での復活を夢見る切実なコメントも散見され、当時のスズキがいかに人々の心を掴むモデルを作っていたかがうかがえます。

残念ながら、市販車としての高いハードルをクリアすることが難しかったのか、あるいは生産コストに見合った収益の確保が厳しかったのか、HSPが販売されることはありませんでした。

しかし、二輪と四輪の両方を自社で手がけるスズキにしか作れない、まさに「スズキのDNA」が限界まで凝縮されたこの過激なプロトタイプは、今でも全く色褪せることなく我々の心を熱く昂らせてくれます。

エコで優等生なクルマが増えたいま、こうした常識破りで夢に溢れたスポーツカーの記憶は、自動車ファンにとってかけがえのない宝物として今後も語り継がれていくことでしょう。