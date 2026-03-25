チャンネル登録者数72万人のYouTuber・momohahaさんが2026年3月21日に公開した動画で、不可解な言動を繰り返すタクシー運転手に恐怖を感じた体験談を語った。

乗車直後から不穏な空気、攻撃的な発言を繰り返す

「【恐怖】心を失ったタクシー運転手に捕まってしまった」と題した動画でmomohahaさんが語った内容によれば、その日、配車アプリでタクシーを呼んだという。到着予定時刻である13時半ぴったりに所定の場所へ足を運んだところ、既にタクシーが停車していたため、そのまま乗車。すると、運転手はmomohahaさんの顔を見て「くっそー、あともうちょっとでキャンセルできたのに！」と言い放ってきたという。

「いや、怖いじゃん」と思ったという、momohahaさん。配車アプリで表示される時間と実際の時間に多少のラグが生じた可能性もあると考えて「すみません」と謝ったところ、運転手は「僕がキャンセルしたところでお客様がキャンセル料を取られるだけなので、謝る必要はないです」と強い口調で返してきたという。

こうして、不穏な空気のままタクシーは出発。移動中、運転免許証の有無を問われたmomohahaさんが「もっていないです」と答えると、運転手は「じゃあ、わかんないか。僕のこの気持ちも！」と攻撃的姿勢を崩さなかった。

「僕って最近、人の感情がないんですね」

なおも運転手は「タクシー運転手って人の命を乗せる割に給料が安いと思いませんか？」と切り出し、「僕がお客様のことを殺そうと思ったら簡単に殺せるんですよ？ それなのに、こんなに安い賃金で働かされてるっておかしくないですか？」と不満をぶちまけたという。momohahaさんは「預けてんだよ？ この方に私の命を」と当時を振り返って憤った。

さらに運転手は「僕って最近、人の感情がないんですね」とし、本来は感情がある人間だったものの、乗客の裏切りに何度も遭っているうちに感情がなくなったという。こうした話をmomohahaさんは「変に無視して事故でも起こされたら怖い」と考え、無難に相槌を打ってやり過ごしていたという。

その後、目的地に到着。アプリ決済のはずが車内決済になっていると運転手に告げられ、アプリを確認したところ、キャンセル処理されていたことが発覚。momohahaさんは「（運転手が）私が来る多分何秒か前にキャンセルにしてるの。すごくない？」とあきれていた、