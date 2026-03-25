きのこの旨みが口いっぱいに！とろ～り濃厚「きのこのクリーミーカレー」で味覚を堪能
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「【きのこ旨みたっぷりカレー】クリーミーで食べやすくてコク深い「きのこのクリーミーカレー」の簡単レシピ」という動画を公開しました。きのこの旨みが凝縮された、コク深くクリーミーな味わいが特徴のスパイスカレーの作り方を紹介しています。
動画ではまず、しめじ、マッシュルーム、エリンギ、舞茸といった数種類のきのこや、玉ねぎなどを手際よくカットしていきます。中でも舞茸は、他のきのこと一緒に煮込むのではなく、別にソテーして最後にトッピングするのがポイント。フライパンで「焼き色をつけることによって、とても香ばしくなってカレーがグッと美味しくなります」と解説しており、食感と香りのアクセントを加えています。
カレーの要となるスパイスは、油で熱して香りを引き出す「テンパリング」という調理法を用います。米油にイエローマスタードシードを入れ、パチパチと弾けてきたらカルダモンやクミンなどを順に投入。スパイスの豊かな香りが立ち上ります。
香り付けした油で、にんにく、生姜、玉ねぎ、きのこ類をじっくりと炒めた後、トマトピューレとカレー粉を加えて濃厚なカレーベースを作り上げます。最後に生クリームとバターを加えて煮込むことで、スパイシーさの中にまろやかなコクが加わり、クリーミーな口当たりに仕上がります。
きのこの旨みがたっぷりと溶け込んだ本格的なスパイスカレー。今日の献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
マッシュルーム 100g
しめじ 100g
エリンギ 100g
にんにく 5g
生姜 5g
玉ねぎ 100g
トマトピューレ 200g
水 100g
砂糖 15g
塩 7g
バター(有塩) 5g
生クリーム 150g
米油 20g
イエローマスタード 2g
カルダモン 2g
ブラックペッパー 1g
赤唐辛子 1g
クミン 1g
カレー粉 20g
[トッピング用]
舞茸 30g
ブラックペッパー 適量
動画ではまず、しめじ、マッシュルーム、エリンギ、舞茸といった数種類のきのこや、玉ねぎなどを手際よくカットしていきます。中でも舞茸は、他のきのこと一緒に煮込むのではなく、別にソテーして最後にトッピングするのがポイント。フライパンで「焼き色をつけることによって、とても香ばしくなってカレーがグッと美味しくなります」と解説しており、食感と香りのアクセントを加えています。
カレーの要となるスパイスは、油で熱して香りを引き出す「テンパリング」という調理法を用います。米油にイエローマスタードシードを入れ、パチパチと弾けてきたらカルダモンやクミンなどを順に投入。スパイスの豊かな香りが立ち上ります。
香り付けした油で、にんにく、生姜、玉ねぎ、きのこ類をじっくりと炒めた後、トマトピューレとカレー粉を加えて濃厚なカレーベースを作り上げます。最後に生クリームとバターを加えて煮込むことで、スパイシーさの中にまろやかなコクが加わり、クリーミーな口当たりに仕上がります。
きのこの旨みがたっぷりと溶け込んだ本格的なスパイスカレー。今日の献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
マッシュルーム 100g
しめじ 100g
エリンギ 100g
にんにく 5g
生姜 5g
玉ねぎ 100g
トマトピューレ 200g
水 100g
砂糖 15g
塩 7g
バター(有塩) 5g
生クリーム 150g
米油 20g
イエローマスタード 2g
カルダモン 2g
ブラックペッパー 1g
赤唐辛子 1g
クミン 1g
カレー粉 20g
[トッピング用]
舞茸 30g
ブラックペッパー 適量
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
おうちでも作れる本格レシピを発信中！ドリンクやスパイスを使ったアレンジレシピも要チェック。"カレー沼"にハマるきっかけ、ここにあります◎ ぜひフォローして一緒にスパイシーな時間を楽しみましょう！