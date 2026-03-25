この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「【きのこ旨みたっぷりカレー】クリーミーで食べやすくてコク深い「きのこのクリーミーカレー」の簡単レシピ」という動画を公開しました。きのこの旨みが凝縮された、コク深くクリーミーな味わいが特徴のスパイスカレーの作り方を紹介しています。

動画ではまず、しめじ、マッシュルーム、エリンギ、舞茸といった数種類のきのこや、玉ねぎなどを手際よくカットしていきます。中でも舞茸は、他のきのこと一緒に煮込むのではなく、別にソテーして最後にトッピングするのがポイント。フライパンで「焼き色をつけることによって、とても香ばしくなってカレーがグッと美味しくなります」と解説しており、食感と香りのアクセントを加えています。

カレーの要となるスパイスは、油で熱して香りを引き出す「テンパリング」という調理法を用います。米油にイエローマスタードシードを入れ、パチパチと弾けてきたらカルダモンやクミンなどを順に投入。スパイスの豊かな香りが立ち上ります。

香り付けした油で、にんにく、生姜、玉ねぎ、きのこ類をじっくりと炒めた後、トマトピューレとカレー粉を加えて濃厚なカレーベースを作り上げます。最後に生クリームとバターを加えて煮込むことで、スパイシーさの中にまろやかなコクが加わり、クリーミーな口当たりに仕上がります。

きのこの旨みがたっぷりと溶け込んだ本格的なスパイスカレー。今日の献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
マッシュルーム 100g
しめじ 100g
エリンギ 100g
にんにく 5g
生姜 5g
玉ねぎ 100g
トマトピューレ 200g
水 100g
砂糖 15g
塩 7g
バター(有塩) 5g
生クリーム 150g
米油 20g
イエローマスタード 2g
カルダモン 2g
ブラックペッパー 1g
赤唐辛子 1g
クミン 1g
カレー粉 20g

[トッピング用]
舞茸 30g
ブラックペッパー 適量

YouTubeの動画内容

00:09

作り方(1) 食材のカット
01:57

作り方(2) スパイスをテンパリング
03:52

作り方(6) トマトピューレを加える
05:12

作り方(9) 生クリームとバターで仕上げ
05:41

盛り付け

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