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きのこの旨みが口いっぱいに！とろ～り濃厚「きのこのクリーミーカレー」で味覚を堪能

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「【きのこ旨みたっぷりカレー】クリーミーで食べやすくてコク深い「きのこのクリーミーカレー」の簡単レシピ」という動画を公開しました。きのこの旨みが凝縮された、コク深くクリーミーな味わいが特徴のスパイスカレーの作り方を紹介しています。



動画ではまず、しめじ、マッシュルーム、エリンギ、舞茸といった数種類のきのこや、玉ねぎなどを手際よくカットしていきます。中でも舞茸は、他のきのこと一緒に煮込むのではなく、別にソテーして最後にトッピングするのがポイント。フライパンで「焼き色をつけることによって、とても香ばしくなってカレーがグッと美味しくなります」と解説しており、食感と香りのアクセントを加えています。



カレーの要となるスパイスは、油で熱して香りを引き出す「テンパリング」という調理法を用います。米油にイエローマスタードシードを入れ、パチパチと弾けてきたらカルダモンやクミンなどを順に投入。スパイスの豊かな香りが立ち上ります。



香り付けした油で、にんにく、生姜、玉ねぎ、きのこ類をじっくりと炒めた後、トマトピューレとカレー粉を加えて濃厚なカレーベースを作り上げます。最後に生クリームとバターを加えて煮込むことで、スパイシーさの中にまろやかなコクが加わり、クリーミーな口当たりに仕上がります。



きのこの旨みがたっぷりと溶け込んだ本格的なスパイスカレー。今日の献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

マッシュルーム 100g

しめじ 100g

エリンギ 100g

にんにく 5g

生姜 5g

玉ねぎ 100g

トマトピューレ 200g

水 100g

砂糖 15g

塩 7g

バター(有塩) 5g

生クリーム 150g

米油 20g

イエローマスタード 2g

カルダモン 2g

ブラックペッパー 1g

赤唐辛子 1g

クミン 1g

カレー粉 20g



[トッピング用]

舞茸 30g

ブラックペッパー 適量