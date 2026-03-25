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介護士YouTuberのはたつんが自身のチャンネルで「【限界】人手不足でレクができない！レクネタ教えて先生」と題した動画を公開。介護エンターテイナーの石田竜生さんと介護TikTokerのガップリンさんをゲストに迎え、介護現場における「笑い」やレクリエーションの秘訣について語り合った。



動画の冒頭、はたつんは企画で全国の介護施設を巡る中で感じた関東と関西の地域差に言及。「関西の介護現場はすごく明るい方が多くて」と語り、自身の失敗さえも「どないしたん？」「なんでやねん！」と笑いに変えてくれる温かい雰囲気に感銘を受けたと明かした。



「利用者さんとの関わりで大切にしていることは？」というテーマでは、二人のゲストが独自の哲学を展開。これまで300以上の施設を回ってきたガップリンさんは、施設の雰囲気を「明るい系」「穏やかな陽だまり系」などに見極め、対応を変えているという。特に明るい施設では「笑いはちょっと失礼の延長」という考えのもと、あえて遠慮せずにツッコむことで、利用者との距離を縮めていると語った。



一方、作業療法士でもある石田さんは、初対面の利用者との「つかみ」と「動機づけ」を重要視。おばあちゃんキャラに変身して場を和ませたり、「この体操をするとこんな効果がある」と目的を丁寧に説明したりすることで、利用者の参加意欲を引き出す工夫を明かした。



また、人手不足やネタ不足で「レクリエーションができない」と悩む介護職に向けて、石田さんは「迷ったらその場面を体操にする」という斬新なアイデアを提案。例えば、お風呂に入る際の一連の動作を体操に見立て、「服を脱ぐ動き」「湯船に入る動き」などをレクとして取り入れることで、日常生活動作（ADL）の訓練にも繋がると解説した。



動画の終盤では、3人が「楽しい＝大笑いだけではない」と語り、無理に盛り上げるのではなく、それぞれの現場に合った楽しみ方を見つけることの大切さを強調。介護のプロたちが語る柔軟な発想は、現場で働く多くの介護職にとって、新たな気づきを与える内容となっている。