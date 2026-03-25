小出 ちゃこさんの漫画「指輪をなくしました」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「結婚指輪をなくした！」と言い出した夫。探しても見つかりません。「高価なものだから、落ち込む気持ちも分かる」と言った妻に、夫は…という内容で、読者からは「よかった〜」「夫さんの言葉にキュンとした！」などの声が上がっています。

高価な指輪より大事な“想い”にキュン

小出 ちゃこさんは、インスタグラムとブログ「Niji-Labo」でエッセー漫画や作品を発表しています。小出 ちゃこさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

小出さん「結婚指輪をなくした、というエピソードが面白かったので漫画にしました」

Q.旦那さまは、日ごろから指輪をつけ外ししているのですか。

小出さん「基本はつけているのですが、掃除をするときや料理をするときは外していたようです」

Q.旦那さまは、よくなくしものをするタイプなのでしょうか。

小出さん「なくさないタイプです。物持ちもめちゃくちゃいいので、私とは正反対です（笑）」

Q.ちゃこさんの指輪は、見つかりましたか。

小出さん「まだ全然見つかっていません…。でも、捨てることは絶対ないと思うので、家のどこかにまだ眠っています！」

Q.旦那さまは許してくれたのでしょうか。

小出さん「『許さない〜』と言っていたものの、笑っていたので許してくれていると信じています（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

小出さん「夫の言葉に、みんなときめいていました。キュンキュンしてもらえてうれしかったです」