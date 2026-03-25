医師の知見から生まれた添加物不使用のオールインワン美容プロテイン！ DOCTOR MADE

記事ポイント 医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインが4月8日に発売コラーゲンやエラスチン、ビタミン、乳酸菌など美容・健康成分をまとめて摂取できる設計人工甘味料・香料・保存料不使用で、京都・宇治抹茶の上品な味わい 医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインが4月8日に発売コラーゲンやエラスチン、ビタミン、乳酸菌など美容・健康成分をまとめて摂取できる設計人工甘味料・香料・保存料不使用で、京都・宇治抹茶の上品な味わい

ウェルネスブランド DOCTOR MADE®（ドクターメイド）から、オールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE® Beauty Protein」が登場します。

4月8日より公式オンラインストアで販売を開始し、有栖川整形外科では現在先行発売中です。

DOCTOR MADE「DOCTOR MADE® Beauty Protein」

商品名：DOCTOR MADE® Beauty Protein内容量：540g販売開始：4月8日（公式オンラインストア）先行販売：有栖川整形外科にて販売中

DOCTOR MADE® Beauty Proteinは、美容と健康に必要な栄養を一杯にまとめたオールインワン設計の美容プロテインです。2018年に診療の現場からスタートした開発は、日常の身体の悩みに向き合う医師の知見がベースとなっています。

診察室では疲れやすさや食生活の偏り、美容・エイジングへの不安といった声が多く寄せられる一方、サプリメントは種類が増えるほど続けにくいという課題がありました。「必要な栄養をもっとシンプルに補えないか」という発想から、本製品は誕生しています。

配合成分と栄養設計

タンパク質の補給に加え、コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分を配合しています。さらにビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維も含まれており、身体をひとつの調和として捉えた栄養設計が特徴です。

複数のサプリメントを揃える必要がなく、一杯で幅広い栄養素をカバーできる点が大きな魅力となっています。

素材と味わいへのこだわり

毎日口にするものだからこそ、人工甘味料・香料・保存料といった食品添加物を使用しない設計にこだわっています。原料には京都・宇治抹茶を採用し、自然な風味と上品な味わいで毎日の習慣として続けやすいプロテインに仕上げられました。

2018年の開発開始以来、改良を重ねながら広告に頼らず口コミで広がってきたブランドです。その品質や栄養設計は多くのメディアでも紹介され、著名人やモデルからも支持されています。

DOCTOR MADE®は、医学的根拠に基づいた栄養設計と品質へのこだわりを通じて、健康と美しさをカラダの内側から整えるウェルネスブランドです。

美容成分からビタミン・ミネラル、乳酸菌まで一杯にまとめたオールインワン設計で、毎日の栄養習慣をシンプルにしてくれます。人工甘味料・香料・保存料を使わず、京都・宇治抹茶の上品な風味で無理なく続けられる点も魅力です。

医師の知見から生まれた美容プロテインとして、内側からのコンディションづくりをサポートしてくれる一杯となっています。

DOCTOR MADE® Beauty Proteinの紹介でした。

よくある質問

Q. DOCTOR MADE® Beauty Proteinはどこで購入できますか？

A. 4月8日より公式オンラインストアで販売を開始します。有栖川整形外科では現在先行発売中です。

Q. どのような成分が配合されていますか？

A. タンパク質に加え、コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分、ビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維が配合されています。人工甘味料・香料・保存料は使用していません。

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