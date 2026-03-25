プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）が２６年シーズンの順位予想を行った。

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阪神は盤石ですね。投打ともバランスが良く、先発がさらにレベルアップした印象です。中でもルーカス！カットボールが素晴らしいですし、打席に立ってみたいと思わされました。なかなか点は取られないでしょうし、勝ちそうですね。頭数は十分いますし、誰かが不調に陥っても補うことができるのが強みです。

野手は実績あるメンバーに加えて、中川選手が成長しています。彼のストロングポイントは強いスイング。まだまだ粗削りな部分はありますが、本塁打も打てますし、経験を重ねることで大化けする可能性があります。

それに立石選手。彼はちょっと新人離れしていますね。スイングの軌道が素晴らしい。あんなルーキーは見たことありません。ケガで出遅れてしまいましたが、いずれというか、すぐに出てくるでしょう。首脳陣にとってはいい悩みでしょう。大げさじゃなく、もう１チーム作れそうですね。

２位に予想した中日は「ホームランウイング」で間違いなく、得点力は上がるでしょう。細川選手、サノー選手といったホームランバッターもいますし、本塁打王が出てもおかしくないですね。

パ・リーグの１位に挙げた日本ハムは阪神に似たチームだと思います。ソフトバンクから有原投手が復帰した先発だけでなく、抑えも実力者ぞろいです。野手のキーマンは万波選手。昨年は不本意な成績に終わりましたが、守備を含めてポテンシャルは素晴らしい。昨年の佐藤輝選手のように、一気に４０発打てる可能性を秘めています。

もちろんソフトバンクも怖い存在です。昨年は序盤にあれだけ主力を欠きながら、終わってみれば日本一ですから。若手も力を付けていますし、ギータ（柳田）もオフに充実したトレーニングを積んだようで、体が絞れてキレも出ています。優勝候補で間違いありませんが、今年こそ、阪神と日本ハムの日本シリーズを見てみたいですね。