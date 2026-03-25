全17キャラのチェッカー柄グッズがハンズ先行発売！ YTE「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ」

記事ポイント チェッカー柄の新規デフォルメイラストグッズが チェッカー柄の新規デフォルメイラストグッズが ハンズ 先行で登場全17キャラクターが第1弾・第2弾に分かれた豪華ラインナップ購入特典の特製ステッカーと劇場連動特典の特製ポストカードを用意

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したフェアが、全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗で開催されます。チェッカー柄ファッションに身を包んだキャラクターたちの新規デフォルメイラストグッズや、TVアニメ放送30周年記念シリーズなど多彩なアイテムが揃っています。ハンズ限定の購入特典や劇場連動特典も用意されており、コナンファン注目のフェアです。

YTE「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ」

YTEが主催する本フェアでは、「チェッカーフラッグ」シリーズのグッズがハンズ先行で発売されます。チェッカー柄ファッションに身を包んだキャラクターたちの新規デフォルメイラストを使用しており、シリーズ合計全17キャラクターが集結する豪華なラインナップです。

グッズは第1弾と第2弾に分けて展開され、さらにTVアニメ放送30周年を記念した「エピソードコレクション」シリーズもハンズにて先行発売となっています。ハンズでしか手に入らない購入特典や劇場連動特典も用意されています。

4月10日発売「チェッカーフラッグ(1)」シリーズ

4月10日(金)発売の第1弾「チェッカーフラッグ(1)」には、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平の全8キャラクターがラインナップされています。トレーディング缶バッジやアクリルスタンド、チケット風クリアカード、トートバッグ、ダイカットステッカー、応援フラッグなど幅広いグッズが展開されます。

各キャラクターがチェッカー柄の衣装とベレー帽姿で描かれたデフォルメイラストが特徴です。キャラクターごとに異なるカラーの背景が使用されており、コレクション性の高いデザインとなっています。

5月1日発売「チェッカーフラッグ(2)」シリーズ

5月1日(金)発売の第2弾「チェッカーフラッグ(2)」では、工藤新一、怪盗キッド、服部平次、遠山和葉、安室透、赤井秀一、大和敢助、上原由衣、諸伏高明の全9キャラクターが新たに加わります。例年よりボリュームアップした商品ラインナップで展開される、見逃せないシリーズです。

レーシング風のデフォルメイラストで描かれた全9種のトレーディング缶バッジが登場します。コナン、キッド、赤井、安室、服部など人気キャラクターが揃った充実のラインナップです。

4月24日発売「エピソードコレクション」シリーズ

4月24日(金)からはTVアニメ放送30周年を記念した「エピソードコレクション」シリーズもハンズにて先行発売されます。アニメ劇中の場面写真を使用したコマフィルム風クリアカードや養生テープ、フレークシール、トレーディング缶バッジ、アクリルスタンドなどが揃っています。30周年にふさわしい、アニメの名場面をグッズで楽しめるシリーズとなっています。

購入特典・劇場連動特典

名探偵コナン関連グッズを2,000円(税込)購入するごとに、「特製ステッカー」がランダムで1枚プレゼントされます。前半の4月10日(金)〜4月30日(木)はチェッカーフラッグ(1)の全8種、後半の5月1日(金)〜5月31日(日)はチェッカーフラッグ(2)の全9種が配布対象です。

劇場連動特典では、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の鑑賞後チケットを持参のうえコナン関連商品を購入すると、特製ポストカード全4種からランダムで1枚もらえます。コナン、キッド、赤井、安室の各キャラクターをメインにした非売品デザインとなっています。いずれの特典も各店舗で数量がなくなり次第終了です。

全17キャラクターが集結するチェッカーフラッグシリーズは、ハンズ先行発売ならではの限定感あるラインナップとなっています。購入特典の特製ステッカーや劇場連動の特製ポストカードなど、フェアでしか手に入らない非売品アイテムも充実しています。TVアニメ放送30周年記念のエピソードコレクションを含め、コナンファンにとって見逃せない多彩なグッズが揃っています。

名探偵コナン公開記念フェアinハンズの紹介でした。

よくある質問

Q. フェアの開催期間と開催店舗は？

A. 2026年4月10日(金)から5月31日(日)まで、全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗で開催されます。

Q. 購入特典をもらうための条件は？

A. 名探偵コナン関連グッズを2,000円(税込)購入するごとに、特製ステッカーがランダムで1枚もらえます。レシートの合算はできず、絵柄は選べません。前半(4月10日〜4月30日)と後半(5月1日〜5月31日)で配布される絵柄が異なります。

Q. 劇場連動特典の受け取り方は？

A. 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の鑑賞後チケットを対象店舗に持参し、名探偵コナン関連商品を購入すると特製ポストカード全4種からランダムで1枚もらえます。チケット1枚につき特典は1つまでで、チケットには店印が押されます。

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