幼少期からの憧れ“レイソル”入りを勝ち取った古谷柊介の想い。大岩ジャパンの中核として誓う、柏の選手の自覚と覚悟【U-21日本代表】

幼少期からの憧れ“レイソル”入りを勝ち取った古谷柊介の想い。大岩ジャパンの中核として誓う、柏の選手の自覚と覚悟【U-21日本代表】