“ミニグラ”池本しおり、大胆美尻ショット公開 黒ワンピ水着に本人もびっくり「後ろから見たら『なんだこれは？』と思いました（笑）」
アイドルグループ・テラテラの池本しおり（23）が26日に発売するセカンド写真集『ほんとのしおり。』（ワン・パブリッシング）より、表紙＆裏表紙、そして初解禁の先行カットが公開された。
【表紙】大胆過ぎる…！今までにない攻めたカットに挑戦した池本しおり
タイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、“ミニグラ＝ミニマムだけどグラマラス”としてグラビア界でも知られる池本の初体験となるグラビアセクシーカットを多数収録。すべてをさらけ出した大胆な挑戦は、まさに“ほんとのしおり”の姿。デビューから約5年、少し大人へと成長し見どころ満載の内容となっている。
■池本しおり コメント
本当に今の自分がいっぱいだなっていうのが写真集を見た一番の感想で、素の表情の写真も結構入っていて、例えば海でＳＵＰしたりとかワンちゃんと遊んでるところとか、素で笑ってる自然体の自分がたくさん写ってます。セクシーな衣装も多くて、黒のワンピース水着は後ろから見たらスケスケで、フィッティングで初めて見たときには、なんだこれは？と思いました(笑)。でも、セクシーだけどカッコ良さみたいなのもあって、普段のグラビアではあまり着ない衣装なのでぜひ見てほしいです。裏表紙の黄色いワンピースも、かわいいけどちょっとセクシーみたいな感じで、これもお気に入りの一着です！
【表紙】大胆過ぎる…！今までにない攻めたカットに挑戦した池本しおり
タイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、“ミニグラ＝ミニマムだけどグラマラス”としてグラビア界でも知られる池本の初体験となるグラビアセクシーカットを多数収録。すべてをさらけ出した大胆な挑戦は、まさに“ほんとのしおり”の姿。デビューから約5年、少し大人へと成長し見どころ満載の内容となっている。
本当に今の自分がいっぱいだなっていうのが写真集を見た一番の感想で、素の表情の写真も結構入っていて、例えば海でＳＵＰしたりとかワンちゃんと遊んでるところとか、素で笑ってる自然体の自分がたくさん写ってます。セクシーな衣装も多くて、黒のワンピース水着は後ろから見たらスケスケで、フィッティングで初めて見たときには、なんだこれは？と思いました(笑)。でも、セクシーだけどカッコ良さみたいなのもあって、普段のグラビアではあまり着ない衣装なのでぜひ見てほしいです。裏表紙の黄色いワンピースも、かわいいけどちょっとセクシーみたいな感じで、これもお気に入りの一着です！