『忍たま乱太郎』スペシャルイベント、キービジュアル＆ミニキャライラスト使用グッズ公開 生配信も
アニメ『忍たま乱太郎』初回放送日である“忍たまの日”4月10日、11日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で開催される「『忍たま乱太郎』スペシャルイベント 感謝の集い Sakura祭2026」のイベントキービジュアルが公開された。あわせて、本イベント2日目の昼夜公演が生配信されることが発表され、本イベント用に新たに描き起こされた特別ミニキャライラストを使用したオフィシャルグッズのラインナップも公開された。
【画像】かわいいミニキャライラスト描き起こし！忍たま祭グッズ一覧
公開されたキービジュアルには、満開の桜に包まれた中で、乱太郎・きり丸・しんベヱが心を弾ませ、来場者を迎え入れるような雰囲気が描かれている。また、ミニキャライラストには、乱太郎・きり丸・しんべヱをはじめ、土井先生と六年生たちが桜の花束を手に登場。春らしい華やかな世界観が印象的なビジュアルとなっており、本イベントへの期待が高まる仕上がりとなっている。
生配信のチケットは、きょう24日午後6時よりSPWN、チケットぴあにて販売開始。配信チケットを購入すると、全券種共通特典として「キービジュアル入りデジタルチケット」、通しチケット特典として「全景映像（収録映像）」が付く。本イベントの配信はアーカイブでも4月26日午後11時59分まで視聴可能。
イベントオフィシャルグッズは、イベントキービジュアルを使用したタペストリーをはじめ、本イベント用に新たに描き起こした特別ミニキャライラストを使用した、本イベントならではの春を彩るかわいいグッズがラインナップ。当日会場にて販売される。
■『忍たま乱太郎』 スペシャルイベント 感謝の集い Sakura祭2026
【DAY1出演者】
高山みなみ（猪名寺乱太郎 役）、田中真弓（摂津のきり丸 役）、一龍斎貞友（福富しんべヱ 役）、関俊彦（土井半助 役）、成田 剣（潮江文次郎 役）、保志総一朗（立花仙蔵 役）、渋谷茂（中在家長次 役）、神奈延年（七松小平太 役）、置鮎龍太郎（善法寺伊作 役）、鈴木千尋（食満留三郎 役）
【特別出演】
尼子騒兵衛（原作）
【DAY2出演】
・テレビアニメ「忍たま乱太郎」より
成田剣（潮江文次郎 役）、保志総一朗（立花仙蔵 役）、渋谷茂（中在家長次 役）、神奈延年（七松小平太 役）、置鮎龍太郎（善法寺伊作 役）、鈴木千尋（食満留三郎 役）
・ミュージカル「忍たま乱太郎」より
渡辺和貴（潮江文次郎 役）、湯本健一（立花仙蔵 役）、新井雄也（中在家長次 役）、坂垣怜次（七松小平太 役）、椎名鯛造（善法寺伊作 役）、鈴木祐大（食満留三郎 役）
【特別出演】
尼子騒兵衛（原作）
公開されたキービジュアルには、満開の桜に包まれた中で、乱太郎・きり丸・しんベヱが心を弾ませ、来場者を迎え入れるような雰囲気が描かれている。また、ミニキャライラストには、乱太郎・きり丸・しんべヱをはじめ、土井先生と六年生たちが桜の花束を手に登場。春らしい華やかな世界観が印象的なビジュアルとなっており、本イベントへの期待が高まる仕上がりとなっている。
生配信のチケットは、きょう24日午後6時よりSPWN、チケットぴあにて販売開始。配信チケットを購入すると、全券種共通特典として「キービジュアル入りデジタルチケット」、通しチケット特典として「全景映像（収録映像）」が付く。本イベントの配信はアーカイブでも4月26日午後11時59分まで視聴可能。
イベントオフィシャルグッズは、イベントキービジュアルを使用したタペストリーをはじめ、本イベント用に新たに描き起こした特別ミニキャライラストを使用した、本イベントならではの春を彩るかわいいグッズがラインナップ。当日会場にて販売される。
■『忍たま乱太郎』 スペシャルイベント 感謝の集い Sakura祭2026
【DAY1出演者】
高山みなみ（猪名寺乱太郎 役）、田中真弓（摂津のきり丸 役）、一龍斎貞友（福富しんべヱ 役）、関俊彦（土井半助 役）、成田 剣（潮江文次郎 役）、保志総一朗（立花仙蔵 役）、渋谷茂（中在家長次 役）、神奈延年（七松小平太 役）、置鮎龍太郎（善法寺伊作 役）、鈴木千尋（食満留三郎 役）
【特別出演】
尼子騒兵衛（原作）
【DAY2出演】
・テレビアニメ「忍たま乱太郎」より
成田剣（潮江文次郎 役）、保志総一朗（立花仙蔵 役）、渋谷茂（中在家長次 役）、神奈延年（七松小平太 役）、置鮎龍太郎（善法寺伊作 役）、鈴木千尋（食満留三郎 役）
・ミュージカル「忍たま乱太郎」より
渡辺和貴（潮江文次郎 役）、湯本健一（立花仙蔵 役）、新井雄也（中在家長次 役）、坂垣怜次（七松小平太 役）、椎名鯛造（善法寺伊作 役）、鈴木祐大（食満留三郎 役）
【特別出演】
尼子騒兵衛（原作）
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