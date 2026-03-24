『葬送のフリーレン』デート回イラスト公開でファン興奮「尊い…」「この距離感キープ希望ッス」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、フェルンとシュタルクのデート回イラストが公開され、ネット上で話題になっている。
【画像】画力ヤバい！デート服姿のフェルン＆シュタルクのイラスト
普段と違う紫のワンピースでおしゃれをしたフェルンと、普段着のシュタルクが描かれており、ファンは「尊い…」「いつくっつくんだよ、この２人は！と言いながらも、この距離感キープ希望ッス（笑）」「デート中の時のやつ！！可愛い」「デートのときの肉まん、今度のコラボカフェで再現メニューにならないかな」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】画力ヤバい！デート服姿のフェルン＆シュタルクのイラスト
普段と違う紫のワンピースでおしゃれをしたフェルンと、普段着のシュタルクが描かれており、ファンは「尊い…」「いつくっつくんだよ、この２人は！と言いながらも、この距離感キープ希望ッス（笑）」「デート中の時のやつ！！可愛い」「デートのときの肉まん、今度のコラボカフェで再現メニューにならないかな」などと反応している。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優