「いつまで差別してんの？」「おかしいよね確実に」マンCウズベキスタン戦士の瞬間に…過去には遠藤や南野も。イングランドで繰り返された“アジア人飛ばし”にファン激怒
既視感のあるスイッチングだ。
現地３月22日に聖地ウェンブリーで開催されたカラバオカップの決勝で、マンチェスター・シティとアーセナルが激突。ニコ・オライリーが60分と64分に得点し、２−０で快勝したシティが、５年ぶり９度目の大会制覇を果たした。
物議を醸しているのが、試合直後に行なわれたトロフィーリフトでの一幕だ。シティの選手が１人ずつ優勝カップを掲げ、喜びを表現するなか、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの番になった瞬間、上空からの映像に切り替わったのだ。
フル出場で勝利に大きく貢献した22歳の様子は、はっきりと見えなくなり、元の映像に戻った際には、横のアーリング・ハーランドの番になっていた。
イングランドで起こった不可解なスイッチングは、今回が初めてではない。過去にはパク・チソン、香川真司、岡崎慎司、南野拓実、遠藤航らアジア人選手が同様の扱いを受けている。
偶然かもしれない。ただ、ここまで偶然が続くものだろうか。ファンは怒りを露わにしており、SNS上は「クサノフ映せや」「カメラワークおかしいよね確実に」「いつまでアジア人差別してんの？」「しょうもないことすんなよ」「ほんと救いようねえな」といった声で溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウズベキスタン代表DFの瞬間に…人々が激怒している不可解カメラワーク
現地３月22日に聖地ウェンブリーで開催されたカラバオカップの決勝で、マンチェスター・シティとアーセナルが激突。ニコ・オライリーが60分と64分に得点し、２−０で快勝したシティが、５年ぶり９度目の大会制覇を果たした。
物議を醸しているのが、試合直後に行なわれたトロフィーリフトでの一幕だ。シティの選手が１人ずつ優勝カップを掲げ、喜びを表現するなか、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの番になった瞬間、上空からの映像に切り替わったのだ。
イングランドで起こった不可解なスイッチングは、今回が初めてではない。過去にはパク・チソン、香川真司、岡崎慎司、南野拓実、遠藤航らアジア人選手が同様の扱いを受けている。
偶然かもしれない。ただ、ここまで偶然が続くものだろうか。ファンは怒りを露わにしており、SNS上は「クサノフ映せや」「カメラワークおかしいよね確実に」「いつまでアジア人差別してんの？」「しょうもないことすんなよ」「ほんと救いようねえな」といった声で溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウズベキスタン代表DFの瞬間に…人々が激怒している不可解カメラワーク