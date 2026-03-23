『iPhone 17e』が2026年3月11日に発売され、iPhoneのエントリーラインが刷新された。

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本モデルは「A19」チップを搭載し、MagSafeにも対応。さらに、Ceramic Shield 2の採用や新色ソフトピンクの追加など、これまでユーザーから指摘されてきた不満点を着実に改善している。

また、最低ストレージが128GBから256GBへと倍増したにもかかわらず、価格は先代から据え置きの9万9800円（税込）からと、性能とのバランスを考えると非常に手に取りやすい設定だ。

この「ちょうど良さ」ともいえる完成度こそが、『iPhone 17e』の最大の魅力だろう。ユーザーの声を反映したことで、エントリーモデルは単なる「廉価版」ではなく、日常使いに最適化された一台へと進化している。

スペック面でも、多くの人にとって最適解と呼べるだけの万能さを備えている。一方で、日常用途では満足できる仕上がりである反面、上位モデルとの差を感じる場面もあるはずだ。

そこで本稿では、実機レビューをもとにポイントを整理していく。

■エントリーモデルながら最新SoC「A19」を搭載 3Dゲームも快適に動作

『iPhone 17e』について考える前に、そもそもスマートフォンを買うにあたって、多くのユーザーが最も重要視することは何か考えてみたい。

一般的に多くのユーザーが気にかける部分とされているのは、CPU（厳密にはSoC）の性能、画面の大きさ、カメラ性能、バッテリー持ち、あとは値段。このあたりが真っ先に挙げられるポイントだ。

もちろん、細かな仕様や機能にも目は向けられるし、重視するポイントはユーザーごとに異なるが、あくまで代表的なものにだけ限定して考えると『iPhone 17e』はエントリーモデルでありながら、カメラ性能を除いて主要な要素をおおむね網羅している。そのため「必要十分な性能を備えたバランスの良いデバイス」だと言えるだろう。

細かく見ていこう。まずSoCについてだが、『iPhone 17e』にはA19チップが搭載されている。このA19は、上位モデルである『iPhone 17』と同世代のチップで、CPUは高性能コア2基と高効率コア4基、GPUは4コア構成となっている。

ベンチマークソフト「Geekbench 6」で計測した結果、CPU性能はシングルコアで3683、マルチコアで9155という高いスコアを記録した。また、GPU性能を示すMetalスコアは31328となっている。

上位モデルと比べるとGPUコアが1基少ないため、グラフィックス性能はわずかに劣るものの、高負荷な3Dゲームでもない限り、日常利用で差を体感する場面はほとんどない。

実際、重量級タイトルである『ゼンレスゾーンゼロ』も、グラフィック設定を高めにして平均40～50fpsを維持しながらプレイ可能だった。30分程度の連続プレイでも本体温度はおおむね42℃前後に収まり、安定した動作を見せている。

もちろん、メールやメッセージのやり取り、SNSの閲覧・投稿といった日常的な用途であれば、動作は非常に快適だ。

さらに、Apple Intelligenceの機能についても、文章の要約やImage Playgroundによる画像生成が概ね10秒以内で完了するなど、実用面でストレスを感じることは少ない。「エントリーモデルは性能が控えめ」という従来のイメージは、もはや当てはまらないと言ってよいだろう。

SoCの性能は日々の使用感に直結するだけでなく、長期間快適に使い続けられるかどうかにも関わる重要な要素と言える。その点で、最新の高負荷なゲームにも対応できるA19チップを搭載していることは、スマートフォンに詳しくないユーザーにとっても大きな安心材料になるはずだ。

■ノッチ＆60Hz エントリーモデルの「割り切り」が見えるディスプレイ

『iPhone 17e』のディスプレイは、スペックと実用性のバランスを重視した仕様となっている。

搭載しているのは、6.1インチの「Super Retina XDRディスプレイ（有機ELディスプレイ）」。広色域（P3）に対応しており、発色に優れた美しい表示で、写真や動画といったコンテンツを快適に楽しむことが可能だ。

サイズ感としては一般的なスマートフォンと同程度であり、大画面を強く求めるユーザーでなければ、多くの人が満足できるバランスに仕上がっている。

一方で注意したいのがリフレッシュレートだ。上位モデルがすべて120Hz表示に対応しているのに対し、『iPhone 17e』は60Hzにとどまっている。そのため、スクロール時の滑らかさといった点では、上位モデルに一歩譲る部分がある。

さらに、画面上部のインカメラおよび顔認証用センサーは、Dynamic Islandではなく従来型のノッチ（切り欠き）を採用しているほか、常時表示にも対応していないなど、上位モデルとの差別化は明確に残されている。これらはエントリーモデルとしての「割り切り」と捉えるべきポイントだろう。

■MagSafe搭載が象徴する「ユーザーの声」の反映

今回の『iPhone 17e』の進化を語るうえで欠かせないのが、MagSafeへの対応だ

MagSafeは、背面に強力な磁石のリングを内蔵し、対応する充電器やケース、スタンドなどのアクセサリーを正確に装着できる仕組みのこと。これにより、ワイヤレス充電時でも位置が自動で固定され、ズレによる充電失敗が起きにくくなっている。

前モデルでは非対応で、不満の声が多かったポイントでもあったが、Appleはこの点をしっかりと改善。最大15Wの充電に対応し、「Qi2」規格にも準拠したことで、実用性は大きく向上した。

さらに、ウォレットやスタンド、カーマウントといったMagSafeアクセサリーが利用できるようになり、使い方の幅も広がっている。日常の利便性という観点でも、この進化は決して小さくない。

これは、「エントリーモデルであっても上位モデルと同等の体験を求める」というユーザーの声に応えた結果だろう。価格を据え置きながらMagSafeを搭載した点は、『iPhone 17e』が単なる廉価版ではなく、「用途に応じて最適化されたモデル」であることを象徴している。

ちなみに、有線での充電についても、実測として20W～25W前後で充電できるため速度に関しては十分で、バッテリー持ちも通常利用であれば1日半から2日程度は持続するなど、電源・バッテリー周りに関しても十分なクオリティだ。

■カメラは単眼だが、シンプルゆえに「扱いやすい」というメリットも

『iPhone 17e』を使用するうえで、多くのユーザーにとって「妥協点」となり得るのが、背面カメラで撮れる写真の幅だ。

上位モデルが複数のカメラを搭載しているのに対し、『iPhone 17e』は4800万画素の広角カメラ1基のみというシンプルな構成となっている。そのため、超広角での撮影は基本的に行えず、望遠での撮影についてもシーンによっては画質の低下に目を瞑る必要がある。

代わりに、メインの広角カメラは4800万画素センサーを搭載していることから描写力が高く、風景撮影でも細部までしっかりと再現できる。加えて、光学2倍相当のクロップズームが利用できるため、日常の記録やスナップ撮影が中心であれば、不便を感じる場面はそれほど多くないだろう。

ちなみに、『iPhone 17e』は、通常の写真を後からポートレート写真へと変換できる機能にも対応している。人物だけでなく、物撮りにも活用できるため、この機能を理解していれば、ハードウェア由来の「撮影範囲の狭さ」をソフトウェアで補うことができ、実際の使用で不満を感じる場面は限られるはずだ。

むしろ、カメラが1基のみという構成だからこそ、細かな設定や使い分けを意識する必要がなく、iPhoneを構えるだけで手軽に撮影できるシンプルさは魅力のひとつといえる。

こうした点を踏まえると、「カメラの数にはこだわらず、きれいに撮影できれば十分」と割り切れるのであれば、『iPhone 17e』のカメラで満足できるユーザーも多いだろう。

■上位モデルとの差は「必要かどうか」で見極める

『iPhone 17e』は、169gの軽量ボディに、最新チップによる処理性能と実用的なカメラ、MagSafeによる拡張性をバランスよく備えた一台だ。前モデルで指摘されていた課題も着実に解消され、とりわけMagSafeへの対応によって、より幅広いユーザーにとって扱いやすいモデルへと進化している。

上位モデルである『iPhone 17』との主な違いとして挙げられるのは、ディスプレイのリフレッシュレートやカメラ構成だ。120HzのProMotionテクノロジーやDynamic Island、複数カメラによる多彩な撮影表現などは、確かに上位モデルならではの魅力だが、実際にこうした機能が必要かどうかは、ユーザーの使い方次第ともいえる部分だ。

先日行われたインタビューでは、iPhoneのプロダクトマーケティング担当バイスプレジデントであるカイアン・ドランス氏が、日本市場における『iPhone 17e』への期待について触れていた。

「手頃な価格」と「性能」を両立したエントリーモデルを投入することで、若年層の取り込みとともに、iPhoneユーザーの裾野をさらに広げていく狙いがあるとみられる。実際に筆者が試用を重ねる中でも、多くのユーザーが『iPhone 17e』で十分に満足できるのではないかと感じられた。

「iPhone 17」シリーズの中でも、『iPhone 17e』は「手に取りやすい価格」と「十分な性能」のバランスを体現した存在といえる。過度なスペックを求めず、日常の快適さを重視するユーザーにとって、非常に合理的な選択肢と言えるだろう。

（文＝NANA（CoRRiENTE））