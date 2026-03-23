23日の日経平均株価は前営業日比1857.04円（-3.48％）安の5万1515.49円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は64、値下がりは1513、変わらずは7と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を334.26円押し下げ。以下、ファストリ <9983>が128.35円、東エレク <8035>が103.29円、中外薬 <4519>が70.49円、信越化 <4063>が50.14円と並んだ。



プラス寄与トップは第一三共 <4568>で、日経平均を5.82円押し上げ。テルモ <4543>が4.68円、ＺＯＺＯ <3092>が1.60円、ソシオネクス <6526>が0.40円、オリンパス <7733>が0.40円で続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は海運業で、以下、非鉄金属、不動産業、機械、石油・石炭、鉱業が並んだ。



株探ニュース

