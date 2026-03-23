“みちょぱ”池田美優「できるなら関わりたくない」、共演者明かす
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、22日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深夜）に出演。この日のゲストの印象を語った。
【画像】「すごい変な人！」みちょぱが指摘したフリーアナ
この日、ゲストとしてプロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）と、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）がVTRで出演した。
池田は共演する水野美紀（51）と沢村一樹（58）に「中川さんとか知ってますか？」と問いかけ。沢村は「（元）NHKの…」と答えた。
池田は続けて「バラエティーで共演したら、すごい変な人と思って」と、真剣な表情で振り返り。水野から「変わってるんだ！」と聞かれ「いやいや、できるなら関わりたくないって感じの！」と笑顔でコメント。沢村と水野は爆笑していた。
【画像】「すごい変な人！」みちょぱが指摘したフリーアナ
この日、ゲストとしてプロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）と、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）がVTRで出演した。
池田は共演する水野美紀（51）と沢村一樹（58）に「中川さんとか知ってますか？」と問いかけ。沢村は「（元）NHKの…」と答えた。
池田は続けて「バラエティーで共演したら、すごい変な人と思って」と、真剣な表情で振り返り。水野から「変わってるんだ！」と聞かれ「いやいや、できるなら関わりたくないって感じの！」と笑顔でコメント。沢村と水野は爆笑していた。