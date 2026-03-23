ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミッキーマウス」の焼印がかわいい、ディズニーデザイン「キャスター付き米びつ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キャスター付き米びつ＜5kg＞」ミッキーマウス

© Disney

価格：13,900円（税込）

サイズ：幅約20cm、奥行約23.4cm、高さ約28.9cm

主材：【本体】天然木（桐製＜外側：蜜蝋仕上げ＞）、【取っ手】ブラックチェリー（蜜蝋仕上げ）、【枡】桐製（外側：蜜蝋仕上げ）、キャスター

本体容量：5kg

付属品：一合枡1個

キャスター付き

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」のデザインの米びつ。

桐製米びつなので、調湿・防虫に優れています！

桐のぬくもりが感じられる優しいデザインで、インテリアにもしっくりと馴染みます◎

© Disney

「ミッキーマウス」は焼印で表現されているのもポイント。

腰に手をあてている「ミッキーマウス」のシルエットデザインになっています☆

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蓋には取っ手が付いているので掴みやすく、素材を変えているので見た目もとってもオシャレ！

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蓋の取っ手は米びつの縁に引っ掛けられるのも便利◎

衛生的で、口が大きくなるのでお米の出し入れもスムーズにできます。

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さらに、キャスターも付いているので引き出しもラクに。

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【増田桐箱店】

創業より100年近く桐箱一筋で作ってまいりました

人間国宝の作品を入れる箱や国立博物館の収蔵品を入れる箱から

ギフトの箱まで様々な箱を作っており

現在は「生活の中の桐箱」をテーマに商品作りも行っております

一合枡付きなのもうれしい！

「ミッキーマウス」の焼印が可愛らしい、ディズニーデザイン「キャスター付き米びつキャスター付き米びつ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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