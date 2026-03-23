「ああなっちゃうと終わりだな」自分より格上の社員をバカにし続ける上司　冷めた目で見ていた部下が感じた“マウント”の滑稽さ

尊敬できない上司の下で働くほど、モチベーションが削がれるものはない。

東京都に40代男性（年収900万円）は、新卒で入社した専門的な技術系企業での苦い記憶を振り返る。最初についた上司が、部下からすれば相当「キツい」タイプだったようだ。

「逆に反面教師にしていました」

その上司は「ことあるごとに他の部署や既に退職済みの従業員の悪口を言うヒト」だったという。

「ああいう風になっちゃうよ」

「ああなっちゃうと終わりだな」

部下に対し、特定の誰か否定することで優位に立とうとする物言いを繰り返していた。確かに優秀でない社員も中にはいただろうが、標的はそれだけではなかった。

「その上司より技術者としてのスキルや科学的な知識が豊富な方、様々な資格を持っている方々もそれなりにいました」

自分より明らかに格上の人間すら「終わり」と切り捨てる姿は、客観的に見て大分滑稽だ。男性はそんな上司の言葉を真に受けることなく、冷ややかな目で観察していた。

「『自分はこの上司の様にはなりたくないな』と逆に反面教師にしていました」

悪口でマウントを取ったつもりでも、部下にはその底の浅さが意外とバレているもの。部下の前であっても、口は慎んだほうがよさそうだ。

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