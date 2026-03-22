和田アキ子、日テレがTBS『アッコにおまかせ！』最終回に密着 何十年も守るルーティン初公開
歌手の和田アキ子が、29日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』1時間スペシャル（後10：00）に出演する。芸能生活58年の和田の素顔を知る所ジョージ、ヒロミ、出川哲朗など豪華芸能人らのSPインタビューと最愛の夫からの激励の手紙をもとに、和田の魅力や実はおちゃめな素顔をひもとく。
【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子
今回は、40年超の歴史に幕を閉じるTBS『アッコにおまかせ！』、36年続くニッポン放送のラジオ『アッコのいいかげんに1000回』の生放送裏側に密着。「朝食はスタッフみんなで食べる」「美容院は2週に1回」「歩いて現場入りする」など“和田アキ子”を貫くべく何十年も守り続けている驚きのルーティンを初公開する。
「生放送バラエティー番組で同一司会者による放送年数の最長記録」としてギネス世界記録にも認定された長寿番組『アッコにおまかせ！』は、3月上旬に最終回の生放送を迎えた。現場入りから同行すると、到着早々向かった打ち合わせ室には2つの炊飯器と16種類のおかず、控室には「和田アキ子専用タオル」を発見。本番前にはラジオ体操も。和田が何十年も欠かさずに行ってきた衝撃のルーティンと、それを支える番組スタッフの真心が明らかになる。
さらに、20年以上の信頼関係を築く番組総合演出や作家、朝食担当などへのスタッフインタビューで、和田の座長としての覚悟や底知れぬ優しさもひもといていく。
激動の芸能界を生き抜いて58年、冠番組を「肩をたたかれる前に引退したかった」と話す和田が、今何を想うのか。その葛藤、本音を赤裸々に告白する。
【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子
今回は、40年超の歴史に幕を閉じるTBS『アッコにおまかせ！』、36年続くニッポン放送のラジオ『アッコのいいかげんに1000回』の生放送裏側に密着。「朝食はスタッフみんなで食べる」「美容院は2週に1回」「歩いて現場入りする」など“和田アキ子”を貫くべく何十年も守り続けている驚きのルーティンを初公開する。
さらに、20年以上の信頼関係を築く番組総合演出や作家、朝食担当などへのスタッフインタビューで、和田の座長としての覚悟や底知れぬ優しさもひもといていく。
激動の芸能界を生き抜いて58年、冠番組を「肩をたたかれる前に引退したかった」と話す和田が、今何を想うのか。その葛藤、本音を赤裸々に告白する。