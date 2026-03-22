◇NBA レイカーズ105ー104マジック（2026年3月21日 キア・センター）

レイカーズの八村塁（28）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦で途中出場。シュート機会に恵まれず2得点1リバウンドに終わった。チームは今季途中加入の“リーグNo.1シューター”ルーク・ケナードが試合終了間際でトップから劇的3Pシュートを決めて逆転勝利。今季初9連勝を飾った。

前回の試合となった19日（日本時間20日）の敵地ヒート戦では、得意の3Pシュート1本を含む7得点1リバウンドをマークした。チームはルカ・ドンチッチが今季最多60得点の大暴れ。レブロン・ジェームズもトリプルダブルを達成して逆転勝利を飾った。この勝利で今季初の8連勝となった。

敵地6連戦中のレイカーズ。この日もベンチスタートの八村は、第1Q残り6分54秒から出場すると、残り4分29秒にブロックを決めて守備からチームに貢献。残り4分5秒には右ウイングからドライブイン。トップからプルアップジャンプシュートを決めて初得点を挙げた。

第2Qもベンチスタート。残り4分45秒から出場したが、得点は奪えず残り1分24秒でベンチに下がった。第3Qは残り6分20秒からコートに立ったが無得点。残り1分21秒でベンチに下がった。最終Qは出場機会がなかった。

八村は15分14秒出場で2得点1リバウンドを記録。シュートはわずか2本試投に終わった。そのうち1本を成功させた。

チームはレブロン・ジェームズがセルティックスなどでプレーしたロバート・パリッシュが記録した通算1611試合出場を抜いて、通算1612試合出場でレギュラーシーズン歴代最多出場選手となった。記念すべき1戦となったが、前半から62―65と3点リードを許した。後半も接戦の中で、102―104の最終Q残り2.6秒にドラマが待っていた。エンドラインからのパスを受けた途中出場のケナードがトップから3Pシュートを沈めて劇的逆転勝利。19年12月〜20年1月に達成して以来、6年ぶりの9連勝を飾った。

試合後にはチームの全員がケナードを祝福して、逆転勝利を喜んだ。