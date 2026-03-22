ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの最新ショットを投稿した。

ストーリー機能にデコピンのアップショットを投稿。潤んだ瞳でカメラをジッと見つめる表情が、かわいらしさを際立たせている。

大谷はWBCでは4試合に出場し、13打数6安打7打点、打率.462、3本塁打の成績を記録。「オールWBCチーム」のDH部門に選出された。侍ジャパンは惜しくも準々決勝で優勝したベネズエラに敗れたが、ドジャースに再合流後は開幕に向けて着実に調整。投手としては18日（同19日）のジャイアンツ戦でオープン戦初登板初先発し、4回1/3を投げ1安打無失点、4奪三振と好投。打者としては20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に「1番・DH」で出場。3打席に立ち、3打数無安打2三振だった。

キャンプ地での最後のオープン戦となる21日（同22日）のアスレチックス戦には出場せず、今後は22〜24日（同23〜25日）に行われるエンゼルスとの開幕前最後のオープン戦3連戦に登板し、開幕2カード目の3月30日〜4月1日（同31日〜同2日）ガーディアンズ3連戦で今季初登板を迎える見込みとなっている。