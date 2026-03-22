フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナのタレントとの仲良しショットを公開した。

「先日、久しぶりにKJに会えて嬉しかった日」と記し、元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子とのツーショットを披露した。

現在、2人とも第1子を妊娠中。「お互い1.5人分食べなきゃね！とお昼からふたりでモリモリ食べました〜」とつづった。

久慈も自身のインスタグラムでこの日の様子をアップ。「久しぶりに会えたみかみさん 話が尽きなすぎてあっという間に時間が経っててびっくり 前に会ったのはnbaの試合でした いい思い出」と記した。

この投稿に、ファンからは「たくさん食べて栄養蓄えてください」「かわいい」「フジテレビが誇る美女のツーショット」などのコメントが寄せられている。

三上アナは2021年1月、30代の会社員との結婚を報告。先月、「この度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を明かした。

22年4月にフジテレビを退社した久慈は、同年5月にバスケットボール日本代表の渡辺雄太と結婚。今年1月1日に第1子妊娠を発表した。