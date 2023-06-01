Aぇ! group、淡路島で大はしゃぎ！道の駅あわじで食べ歩き…プライベート感丸出しで満喫

Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指すふれあい旅番組『あっちこっちAぇ!』。

TELASAでは、放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」のほか、オリジナルコンテンツとして「ちょっとひと息、Aぇ!時間」「ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」なども配信中。

ロケの合間時間の様子や、まるでプライベート旅行のような旅の様子など、ここでしか見られないメンバーの素の表情満載で、第1弾の石垣島編＆第2弾の栃木・日光編がTELASAで独占配信中だ。

そしてこのたび「ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」の第3弾「淡路島旅」が誕生。

全3回のうち、3月21日（土）深夜より第1回の独占配信がスタートした。

◆Aぇ! groupのメンバーが淡路島へ

今回Aぇ! groupのメンバーが向かう先は淡路島。

淡路島が地元の末澤誠也が運転し、明石海峡大橋を越え……と、ここで実は正門良規は仕事の都合で現地集合することが発覚。

「ナビなしで行ける！」と豪語する末澤の案内でスタートした3人での淡路島の旅。現地で正門と合流し、いよいよ本格的に「Aぇ!旅」がスタートする。

まずは、道の駅あわじで食べ歩き。淡路牛バーガーに淡路牛だらけのコロッケ、さらに銘柄・あわじポークのポークドッグをプライベート感丸出しで満喫する4人。

思わず「美味（びみ）しい〜」という謎ワードまで飛び出した後は、再び末澤の運転で次の目的地へ。

◆“ONOKORO”で大はしゃぎ！

次に訪れたのは、「淡路ワールドパーク ONOKORO」。

キャラクターである“おのりん＆ころりん”と記念撮影をしたあとは、マイナス20度の世界を体験できるアトラクションに服を脱いで半袖となって入るなど、大はしゃぎ。

第2回以降は、引き続き「淡路ワールドパーク ONOKORO」でアトラクションを満喫する様子に加え、イチゴ狩りも楽しむ様子など、今回もAぇ! groupメンバーの素顔が垣間見える、とにかく大はしゃぎな4人旅となっている。