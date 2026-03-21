ピン芸人日本一を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」が２１日、東京・台場のフジテレビで開幕した。今年は史上最多となる６１７１人がエントリー。２４代目王者の称号と賞金５００万人をかけて９人のファイナリストが激突する。

「Ｒ―１」は２００２年にスタート。もともとは落語の活性化を図る「新型落語宣言」と称し、出場者全員が座布団の上で漫談を披露するルールだった。そのため、大会名の「Ｒ」は「落語（ＲＡＫＵＧＯ）」の頭文字となっている。

第２回大会以降は漫談形式のルールが撤廃され、１人で行う芸であれば何でもＯＫに。効果音などの演出を使うことも可能となった。

大会の優勝者は一躍その名を全国に知らしめ、だいたひかる（第１回）、なだぎ武（第５、６回連覇）、ハリウッドザコシショウ（第１４回）らは「Ｒ―１」をきっかけにスター街道を駆け上がった。

１９回目を迎えた２０２１年大会からは名称を「Ｒ―１ぐらんぷり」から「Ｒ―１グランプリ」とカタカナ表記に変更。出場資格も芸歴１０年目以内とし、ゆりやんレトリィバァ、お見送り芸人しんいち、田津原理音といった若手芸人が栄冠を勝ち取った。

２４年大会からは再び芸歴制限を撤廃。同年で芸歴２０年目だった街裏ぴんくが悲願の優勝を果たした一方、昨年は３年目の友田オレが優勝するなどベテランと若手がしのぎを削る大会となっている。