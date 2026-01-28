テレビ番組「クロナダル」にて、お見送り芸人しんいちが、自身の女性関係における常軌を逸した「こだわり」を告白し、スタジオに衝撃が走った。【映像】お見送り芸人しんいちの特殊プレイ『クロナダル』（テレビ朝日系）は、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルがMCを務めるバラエティ番組である。1月27日の放送回では、お見送り芸人しんいち、きつね・大津広次、ランジャタイ・国崎和也がゲスト