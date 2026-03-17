お見送り芸人しんいち（40）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。過去に失敗した発言を振り返った。この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、お笑い芸人のみなみかわ（43）、三四郎・小宮浩信（42）、元和牛・水田信二（45）と一緒にゲスト出演。そこで、しんいちは「僕は宝塚の人を攻撃して炎上したことがあります」と話し始めた。ある番組で「天海祐希さん、俺はなし、という歌を