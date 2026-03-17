お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が17日までに更新されたトレイダーズ証券のYouTubeチャンネルに出演。現在の貯金額を告白した。【動画】「こんなん言うてもうてええんか」貯金額を告白したお見送り芸人しんいち「1ヶ月の支出」というテーマで、しんいちは「80万円」とフリップに回答。主に家賃や、車の駐車場代、維持費に使っているといい「後輩とかにめっちゃおごってますし、あとはデート代ですね」と告白し「お金が