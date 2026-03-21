「大一番で結果を出す」英国クラブがさっそく速報「マイカが日本代表の先制点を挙げた！」【女子アジア杯】
日本女子代表は現地３月21日、女子アジアカップの決勝戦で開催国のオーストラリアと対戦している。
なでしこジャパンは17分に先制。ボックス手前でパスを受けた浜野まいかが、振り向きざまに右足を振る。強烈なシュートをぶち込んだ。
チームを勢いづかせる１点。浜野の所属クラブ、トッテナム女子も公式Xで速報。「大一番で結果を出す 女子アジアカップ決勝、マイカが日本代表の先制点を挙げた！」と伝えた。
イングランドの地からも声援が届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかのゴラッソでなでしこジャパンが先制！
なでしこジャパンは17分に先制。ボックス手前でパスを受けた浜野まいかが、振り向きざまに右足を振る。強烈なシュートをぶち込んだ。
チームを勢いづかせる１点。浜野の所属クラブ、トッテナム女子も公式Xで速報。「大一番で結果を出す 女子アジアカップ決勝、マイカが日本代表の先制点を挙げた！」と伝えた。
イングランドの地からも声援が届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかのゴラッソでなでしこジャパンが先制！