先制弾の浜野。（C）Getty Images

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　日本女子代表は現地３月21日、女子アジアカップの決勝戦で開催国のオーストラリアと対戦している。

　なでしこジャパンは17分に先制。ボックス手前でパスを受けた浜野まいかが、振り向きざまに右足を振る。強烈なシュートをぶち込んだ。
 
　チームを勢いづかせる１点。浜野の所属クラブ、トッテナム女子も公式Xで速報。「大一番で結果を出す 女子アジアカップ決勝、マイカが日本代表の先制点を挙げた！」と伝えた。
　
　イングランドの地からも声援が届いた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】浜野まいかのゴラッソでなでしこジャパンが先制！

 