『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』追加キャスト＆メインスタッフ発表
7月からTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』（略称：てんびん）のメインビジュアル第1弾が公開された。あわせて、メインキャラクター、キャスト情報、メインスタッフ情報が発表された。
【画像】作画かわいい！『てんびん』メインキャラクター5人のビジュアル
また、28日に開催されるAnimeJapan 2026『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』スペシャルステージに、長谷川育美に加えて霧島姫子役の花井美春も登壇することが発表された。
本作は、元“男友達”な幼馴染と紡ぐ、青春ラブコメディ。『おれたちはずっとともだちだから！』幼かった夏の終わり、大切な男友達と約束を交わした。7年後、都会の高校に転入した隼人が再会した幼馴染は清楚可憐な美少女になっていた。高嶺の花と呼ばれる春希は、隼人と2人きりになると昔のノリで笑いかけてきて…田舎と都会、少年と少女、成長した心と身体。離れていた間に変化したものがあれば、変わらない想いと約束があって…というストーリー。
■メインキャラクター＆キャスト
▼二階堂春希 (にかいどうはるき) CV:長谷川育美
高校1年生。学校では成績優秀、容姿端麗な優等生を装っている。幼馴染の隼人の前では、一人称が“ボク”になり、少年のような振る舞いを見せる。
【長谷川育美よりコメント】
二階堂春希の声を担当させていただきます、長谷川育美です。私が演じる春希は、作品名の通り清楚な面と小学生男子のようなヤンチャな面を持ち合わせている女の子です。喜怒哀楽たくさんの感情を見せてくれる春希を演じるのはとてもやりがいがあり楽しい時間でした！再会した隼人と春希が、関係性の変化に戸惑いながらも空白の時間を埋めていく姿にきっとキュンとしていただけると思います！ぜひ放送をお楽しみに〜！
▼霧島隼人 (きりしまはやと) CV:土岐隼一
田舎である月野瀬から都心に引っ越してきた高校1年生。幼馴染である春希のクラスに転校することに。面倒見がよく料理が得意。
【土岐隼一よりコメント】
霧島隼人の声を担当させて頂きます!!高校生って凄く不思議な生き物だと思ってるんです。大人のような聡さも子供のような無邪気さもどちらも持ち合わせていて、たくさんの想いを胸に抱いているけど、それに対して無自覚な時もあったり、あえて自覚しないようにしてたり。そんな独特な空気をこの作品は素敵に描いていて素晴らしいなと思いました。そんな空気感を表現できるように尽力致します！よろしくお願いいたします!!
▼霧島姫子 (きりしまひめこ) CV:花井美春
隼人の妹で中学三年生。田舎出身であることを気にしており、人一倍お洒落に気を使う。月野瀬神社の巫女・沙紀は同い年で大の仲良し。
【花井美春よりコメント】
霧島姫子ちゃんの声を担当させていただく花井美春です。姫子ちゃんは隼人くんの妹で、皆からは「ひめちゃん」の愛称で呼ばれています！元気でフレンドリーな性格なので本作の盛り上げ隊長だと思っているのですが、ひめちゃんにも誰にも言えない悩み？みたいなものがあります。それも含めて作品を楽しんでいただけるとうれしいです！
▼三岳みなも (みたけみなも) CV:春瀬なつみ
隼人と春希の同じ学校の同級生で園芸部。校内菜園で野菜の育て方をアドバイスしてもらったことから、隼人と仲良くなる。
【春瀬なつみよりコメント】
三岳みなもちゃんのお声を担当いたします、春瀬なつみです。オーディションでみなもちゃんに出会ったとき、小動物のような可愛らしさと、とても優しく母性のような温かさを感じ、もう彼女のことが愛おしくてたまらなくなっていました。合格のお知らせを聞いた時は本当に幸せな気持ちでした。毎日を一生懸命生きるみなもちゃんを、大切に演じさせていただきました。よろしくお願いいたします!!
▼村尾沙紀 (むらおさき) CV:和泉風花
隼人たちの地元である月野瀬にある神社の巫女。姫子と同い年で、よくメッセージアプリを通じて近況を話し合っている。
【和泉風花よりコメント】
村尾沙紀役を務めます、和泉風花です！この年頃の子達の、絶妙な距離感や関係性…！たまりませんよね…！いろいろなことを考えて他者と関わり合っている子ばかりで、若いのに偉いなぁとか思っています。素敵な子たちです。そんな中でも沙紀は、本当に純粋で素直でいい子で可愛くて芯があって熱量も持っていて、知れば知るほど絶対に幸せになってほしいと願ってしまうような子です。アニメを楽しみつつ、ぜひ沙紀のことも一緒に見守っていただけるとうれしいです！
■メインスタッフ
原作：雲雀湯（KADOKAWA「角川スニーカー文庫」刊）
キャラクター原案：シソ
監督：徐傳峰
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：倉橋N濘
音響監督：八巻大樹
音楽：中西亮輔 谷ナオキ、森田友梨
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：project No.9
【画像】作画かわいい！『てんびん』メインキャラクター5人のビジュアル
また、28日に開催されるAnimeJapan 2026『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』スペシャルステージに、長谷川育美に加えて霧島姫子役の花井美春も登壇することが発表された。
■メインキャラクター＆キャスト
▼二階堂春希 (にかいどうはるき) CV:長谷川育美
高校1年生。学校では成績優秀、容姿端麗な優等生を装っている。幼馴染の隼人の前では、一人称が“ボク”になり、少年のような振る舞いを見せる。
【長谷川育美よりコメント】
二階堂春希の声を担当させていただきます、長谷川育美です。私が演じる春希は、作品名の通り清楚な面と小学生男子のようなヤンチャな面を持ち合わせている女の子です。喜怒哀楽たくさんの感情を見せてくれる春希を演じるのはとてもやりがいがあり楽しい時間でした！再会した隼人と春希が、関係性の変化に戸惑いながらも空白の時間を埋めていく姿にきっとキュンとしていただけると思います！ぜひ放送をお楽しみに〜！
▼霧島隼人 (きりしまはやと) CV:土岐隼一
田舎である月野瀬から都心に引っ越してきた高校1年生。幼馴染である春希のクラスに転校することに。面倒見がよく料理が得意。
【土岐隼一よりコメント】
霧島隼人の声を担当させて頂きます!!高校生って凄く不思議な生き物だと思ってるんです。大人のような聡さも子供のような無邪気さもどちらも持ち合わせていて、たくさんの想いを胸に抱いているけど、それに対して無自覚な時もあったり、あえて自覚しないようにしてたり。そんな独特な空気をこの作品は素敵に描いていて素晴らしいなと思いました。そんな空気感を表現できるように尽力致します！よろしくお願いいたします!!
▼霧島姫子 (きりしまひめこ) CV:花井美春
隼人の妹で中学三年生。田舎出身であることを気にしており、人一倍お洒落に気を使う。月野瀬神社の巫女・沙紀は同い年で大の仲良し。
【花井美春よりコメント】
霧島姫子ちゃんの声を担当させていただく花井美春です。姫子ちゃんは隼人くんの妹で、皆からは「ひめちゃん」の愛称で呼ばれています！元気でフレンドリーな性格なので本作の盛り上げ隊長だと思っているのですが、ひめちゃんにも誰にも言えない悩み？みたいなものがあります。それも含めて作品を楽しんでいただけるとうれしいです！
▼三岳みなも (みたけみなも) CV:春瀬なつみ
隼人と春希の同じ学校の同級生で園芸部。校内菜園で野菜の育て方をアドバイスしてもらったことから、隼人と仲良くなる。
【春瀬なつみよりコメント】
三岳みなもちゃんのお声を担当いたします、春瀬なつみです。オーディションでみなもちゃんに出会ったとき、小動物のような可愛らしさと、とても優しく母性のような温かさを感じ、もう彼女のことが愛おしくてたまらなくなっていました。合格のお知らせを聞いた時は本当に幸せな気持ちでした。毎日を一生懸命生きるみなもちゃんを、大切に演じさせていただきました。よろしくお願いいたします!!
▼村尾沙紀 (むらおさき) CV:和泉風花
隼人たちの地元である月野瀬にある神社の巫女。姫子と同い年で、よくメッセージアプリを通じて近況を話し合っている。
【和泉風花よりコメント】
村尾沙紀役を務めます、和泉風花です！この年頃の子達の、絶妙な距離感や関係性…！たまりませんよね…！いろいろなことを考えて他者と関わり合っている子ばかりで、若いのに偉いなぁとか思っています。素敵な子たちです。そんな中でも沙紀は、本当に純粋で素直でいい子で可愛くて芯があって熱量も持っていて、知れば知るほど絶対に幸せになってほしいと願ってしまうような子です。アニメを楽しみつつ、ぜひ沙紀のことも一緒に見守っていただけるとうれしいです！
■メインスタッフ
原作：雲雀湯（KADOKAWA「角川スニーカー文庫」刊）
キャラクター原案：シソ
監督：徐傳峰
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：倉橋N濘
音響監督：八巻大樹
音楽：中西亮輔 谷ナオキ、森田友梨
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：project No.9
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優