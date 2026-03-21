元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）が２０日、ＭＢＳ「痛快！明石家電視台」にゲスト出演。デビューのきっかけや息子（７）についても語った。

前田は渋谷で１２歳でスカウトされ、数年待つように言われ、２、３年後に再び事務所から連絡があり、２００５年、ＡＫＢ４８の１期生としてデビューした。

ＡＫＢ時代の給料について「だいぶ…もらってはいなかったと思います」と苦笑。「最初、スタート時（デビュー時）は５万円でした」と明かすと、スタジオは「へぇ〜っ？！」「あんな忙しかったのに？」と驚き。前田は「でも私は１４歳だったので、すごいお小遣いもらった、と楽しんでました」と笑顔で振り返った。

デビュー直後は鳴かず飛ばずで、仕事は劇場公演ぐらいだったＡＫＢ。売れたな、と実感したことについて、「（番組プロデューサーの態度が）ガラッと変わりました」と告白。「それまで座ってあいさつしていて、目も合わない。それが『（立ち上がって手を叩いて）おっ、来たね！』って」と振り返り、「こういうところなんだ、芸能界って（と思った）」と明かした。

そのプロデューサーはすっかりＡＫＢのファンになり、ＡＫＢのスタッフに転身。ドキュメンタリーも撮り、昨年大みそかにＡＫＢのＯＧも集結してＮＨＫ紅白歌合戦に出場した際は「ＡＫＢの楽屋にいました。お父さんみたい（な存在）になって」と笑った。