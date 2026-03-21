令和の時代にあるまじき行為だ。ひつじねいりの松村祥雄が3月20日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、パチンコのリーチをはずした共演ギャルモデルに暴言を浴びせる場面があった。

【映像】ひつじねいり・松村祥雄、暴言の瞬間

パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーに突入するまで断食し、食のありがたさを実感する。この日は、企画「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」を実施した。「人間ドック」のロケと聞いて集まったのは松村、きしたかの・岸大将、ゆい小池のパチンコ初心者3人。それぞれ20時間、30時間、19時間の断食中だ。

ロケ地の仙台に到着すると、進行役のクズ芸人・岡野陽一が本当の企画を発表。その場で飲食物は全て回収された。実戦店はマルハン仙台苦竹店で、岡野が指定した実戦機種はサンセイR＆Dの「e牙狼12黄金騎士極限」。図柄揃い確率は437.49分の1、ラッキトリガー実質突入率は約1750分の1という既存機屈指の荒波マシンだ。

開始から20分、最初にチャンスが訪れたのはゆい小池。72回転で信頼度約45％の先示唆カスタム「アツ牙狼」が発生した。その後、信頼度約60％の赤保留へと変化。「クリアフェイスオブガロ（C.F.O.G.）」を経て、牙狼SPリーチ「心滅ギガ」へと発展した。ここでゆい小池が「私、ご飯食べる気なんで。ごめんなさい」と期待を込める一方、松村は「はずれてくれへんかな、ここから」「はずれろぉぉぉ！」などと懇願。注目の結果はハズレで、「よっしゃー！女は男より先に飯食うな！」と言い放った。この暴言には、岡野も「やばすぎます」と大呆れ。ゆい小池が「バリ亭主関白！」と憤る中、「ゆい小池ハズレ。そして松村炎上。最悪です」と笑った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

