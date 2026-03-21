報道番組「ニュースＪＡＰＡＮ」のキャスターを務めたフジテレビの元エースアナウンサー、秋元優里さん（４２）のプライベートが注目を集めている。

１８年に離婚し、１９年７月に局内の別部署に異動。その後再婚しており、現在、長女は１２歳に。２４年にはフジテレビとポーラが共同で開発する冷凍食品の会見に出席し、驚かせた。

テレビから消えて８年。秋元さん（※２５年５月開設）のインスタグラムには、バッグや靴などさりげなくハイブランドを小物使いするセンスのいい私服姿などが投稿されており、反響が続々。３月７日付ではグッチのバッグを手に「渋谷にて娘のスポーツ用品買い出しデー」とサングラスにデニム、美しい黒いジャケット、その下に薄手のニットを合わせたコーデをアップ。グラビアから抜け出た女優かモデルのようなプライベート姿に「私服ほんとカッコいい」「ＬＡセレブですね〜」との声が。

またカシミアのスカーフ、トッズの靴をはいた１７日付の「週末」投稿には「久しぶりに貴方を見かけ嬉しい。昔と変わらずなので惹き込まれました」「これもう来年のカレンダーになるやつでしょ♥」「どの角度からも天使やん」「なつかしー♥」などの反響が寄せられている。