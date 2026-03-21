ホロライブ・戌神ころね、“推しポケモン”を発見し限界化 初代御三家（？）も集結「オールスターや」
「ホロライブ」所属のVTuber・戌神ころねさんが、21日までに自身のチャンネルで人気ゲーム『ぽこ あ ポケモン』を実況。念願の推しポケモンと出会い、限界化してしまった。
【動画】戌神ころねさんと推しポケモンの邂逅シーン（2：31：22ごろ）
本作は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンを操作し、ポケモンたちが気に入る街を自由に作る「ポケモン」シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。
ころねさんは、草むらで大好きな「マダツボミ」との出会いを果たすと「キャー！」と悲鳴を上げて大興奮。早速連れて歩いたり、フォトモードで写真を撮影したりして、推しとの時間を楽しんだ。
また、撮影中には「ヒトカゲ」と「ゼニガメ」がフレームインしてくるハプニングも。奇しくも、くさ・ほのお・みずとタイプが一致していることもあり「御三家ですみなさん。どの子がいいですか？」と、ころねさんが呼びかけると、リスナーから「かわいいｗ」「フシギダネ解雇ｗ」「オールスターや」と笑いが起きた。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」
【動画】戌神ころねさんと推しポケモンの邂逅シーン（2：31：22ごろ）
本作は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンを操作し、ポケモンたちが気に入る街を自由に作る「ポケモン」シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。
ころねさんは、草むらで大好きな「マダツボミ」との出会いを果たすと「キャー！」と悲鳴を上げて大興奮。早速連れて歩いたり、フォトモードで写真を撮影したりして、推しとの時間を楽しんだ。
また、撮影中には「ヒトカゲ」と「ゼニガメ」がフレームインしてくるハプニングも。奇しくも、くさ・ほのお・みずとタイプが一致していることもあり「御三家ですみなさん。どの子がいいですか？」と、ころねさんが呼びかけると、リスナーから「かわいいｗ」「フシギダネ解雇ｗ」「オールスターや」と笑いが起きた。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」