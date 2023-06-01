【名探偵コナン】DMM TVにて劇場版27作品と関連作品を期間限定で見放題配信！
DMM TVにて、2026年4月10日（金）より公開される劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、『名探偵コナン』劇場版27作品ならびに関連作品が、2026年3月下旬より順次、期間限定で見放題配信される。
＞＞＞劇場版27作品のラインナップやキャラクターカットをチェック！（写真5点）
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんな『名探偵コナン』の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、歴代の名作から2024年公開のヒット作までが揃った劇場版27作品と関連作品が見放題配信される。
またDMM TVではTVシリーズに加え、3／14（土）より、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に関連するキャラクターのエピソードをピックアップしたセレクションを見放題配信中だ。
本作のキーパーソン・萩原千速がTVシリーズに初めて登場するエピソードを含む「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」、世良真純の活躍エピソード「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」、さらにファンの間で根強い人気を誇る萩原千速の弟・萩原研二と安室透らのエピソード「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」など、名シーンが一気に視聴できる。
さらに今回の配信を記念して、DMM TVアニメ【公式】Xアカウントにて、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の映画関連グッズが当たるプレゼントキャンペーンが実施される。配信を楽しみながら、ここでしか手に入らない貴重なアイテムをゲットするチャンスだ。キャンペーンの詳細は、DMM TV公式Xにてご確認を。
（C）青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
＞＞＞劇場版27作品のラインナップやキャラクターカットをチェック！（写真5点）
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
またDMM TVではTVシリーズに加え、3／14（土）より、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に関連するキャラクターのエピソードをピックアップしたセレクションを見放題配信中だ。
本作のキーパーソン・萩原千速がTVシリーズに初めて登場するエピソードを含む「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」、世良真純の活躍エピソード「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」、さらにファンの間で根強い人気を誇る萩原千速の弟・萩原研二と安室透らのエピソード「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」など、名シーンが一気に視聴できる。
さらに今回の配信を記念して、DMM TVアニメ【公式】Xアカウントにて、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の映画関連グッズが当たるプレゼントキャンペーンが実施される。配信を楽しみながら、ここでしか手に入らない貴重なアイテムをゲットするチャンスだ。キャンペーンの詳細は、DMM TV公式Xにてご確認を。
（C）青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優