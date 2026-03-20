ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋 特別編 祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、大会を振り返った。

りくりゅうは、SPで5位と出遅れながら、フリーで圧巻の演技を披露。約7点差を大逆転し、頂点に立った。

番組ではペアの演技を振り返った。三浦は「ショート（の演技を）見られてなくて。リフトの失敗があったから。今初めて見るくらいです」と、意外な告白。木原も「1回も振り返れてない」と、同じ気持ちだったことを明かした。

SPではペアの代名詞でもあったリフトで、三浦が途中で落下しそうになるミスがあった。演技を終えると、木原は氷上に膝を落として失望感をあらわに。三浦が必死に声を掛けて激励する一幕もあった。

ミスの原因について、木原は「技術的なエラーというより、衣装が、（手を）置いているスポットから滑ってしまったので。かなり不運なミスだったかなと」と振り返った。

スタジオには、SPの時とは別の衣装が飾られており、木原はその衣装を使いながらミスの原因を解説した。「リフトをする時に、スカートの生地の上に手を置くんですけど、それがこういうふうに滑り落ちてしまった。リフトのポジション自体は問題なかったんですけど、土台がいきなり失われてしまった感覚になってしまった」。三浦は「頭真っ白で、これを跳ばないと本当に終わりだなと思った」と、当時の心境を回想した。

SP翌日、木原のメンタルに異変が起きたという。「ショートが終わった時には、涙は出てこなかったんですけど、翌朝、起きた時から、約7点差もあったので、もう無理かなという思いも沸いてきました。せっかくこの7年、積み上げてきたものが、こんな形で終わってしまうんだなっていうショックが大きくて、涙が止まらなかった」。打ちひしがれる木原を、三浦は「フリーの当日練習では、“まだ終わってない”って言いました」と、必死にもり立てていたことを明かした。