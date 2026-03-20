3連休の石川は行楽日和でのスタートとなりました。春らしい穏やかな陽気に恵まれた20日、観光地やイベント会場など県内各地が大勢の人でにぎわいを見せました。



20日から始まった3連休。この日を境に本格的な春が訪れるとされる「春分の日」です。



石川の玄関口では…



平本 駿介 記者：

「金沢駅に来ています。先ほど東京方面からの新幹線が到着し、続々と乗客が降りてきました」

鼓門の前は、記念撮影をする観光客でこのにぎわい。



観光客：

「卒業旅行で、今からレンタカーを借りて、いろんな各所を回ろうかなって 」

「海鮮！ごはんが一番楽しみですね。金沢を、石川を楽しみまくるぞ～！お～！」



そんな海鮮目当ての観光客が訪れる金沢市の近江町市場。こちらの店には長い行列が…



観光客：

「カニ、出汁がすごいおいしいです」

「ウナギがふっくらしていて、おいしいです」

Q. 海鮮目的だったんですか？

「そうですね、この後もお寿司を食べに行きます」

普段は金沢市民の台所と呼ばれる近江町市場ですが、行楽シーズンには…



大口水産・荒木 優 専務：

「食べに来る方が多いので、物販というよりは飲食の方をちょっと強力に、数量も増やしてはおりますね」



一方、こちらは見て楽しむ魚です。



「かわいい」



石川県小松市のショッピングモールで、子どもたちが夢中になっていたのは金魚。



20日から始まったこちらのイベントでは、全国から集められた30種類以上の珍しい金魚が展示されています。

「かわいい」「ここのほっぺたの部分」



一つ一つがライトアップされた幻想的な水槽に、くぎ付けの子どもたち。



来場者：

「変わった金魚いっぱいで、子どもたちも興味津々で見てくれたのでよかったです」



行楽日和、家族そろってのお出掛けとなると、必要になるのが自動車。気になるのはガソリンの価格です。



山東 徹也 記者：

「あ～、下がっていますね。きのうまで191円でしたが、きょうは172円。大幅な値下げです」

19日は「値下げのタイミングを見計らう」としていた、こちらのガソリンスタンド。



他店の動きを受け、急遽、大幅な値下げに踏み切っていました。



給油した人は…



給油した人：

「『安くなっとれ！』って祈りながら来ました。出かけるときは基本、車しかないので、どうしても値段が上がると…」



にぎわいは能登でも…



観光客：

「奈良から車で来ました。満タン入れても、そんなにお金もかからないので…」



石川県七尾市で開かれた「復興牡蠣祭り」。



地震以降、旅館の休業が続く和倉温泉を活気づけようと、去年から始まったイベントです。

ことし用意されたのは「七尾牡蠣」や「能登カキ」。合計はなんと9000個。



訪れた人は、能登の海が育んだ味を、存分に堪能していました。



「うまそ！」「美味！」「おいしい」「やった！」



訪れた人は：

「最高です。天気もいいし、とってもいいです。カキ日和です」



20日から始まった3連休。



連休中は気温が高めで、桜の開花も一気に進みそうな気配ですが、お出かけの際は花粉症対策もお忘れなく。

