グレープストーン（東京都中央区）が展開する｢東京ばな奈ワールド」が、東京みやげブランド「東京ばな奈」とイラストレーターのナガノさんが描く人気作品「ちいかわ」との新たなコラボスイーツ「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」を3月27日に販売開始します。

【写真】えっ？ かわいすぎる！ オリジナルステッカー＆トートバッグのデザインもチェック！

新商品は、「ちいかわバナナプリンケーキ」に続く、コラボスイーツ第2弾。真四角なフォルムのクッキーサンドに、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の顔がデザイン。もぐもぐした表情や、ぺろっとした表情など全6種類の絵柄が描かれています。香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーにはみ出るようにバナナミルク味のチョコレートがサンドされており、バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクも味わえます。

12枚入りとオリジナルステッカーが付属する18枚入りがあり、価格は12枚入が1850円（以下、税込み）、18枚入が2700円です。

また、同日から、コラボ限定のトートバッグと「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」「ちいかわクッキーサンド 12枚入」のセット「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も販売。トートバッグには、ちいかわたちのほか、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコも描かれた特別デザイン。価格は4500円です。