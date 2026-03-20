高齢の愛犬の咳が止まらない…まずは咳の「発生部位」を考える

「咳」は気道を守るための反射ですが、長引く・繰り返す咳は“どこが悪いか”を切り分けることが大切です。

ざっくり以下の4ブロックで捉えると、見落としが減ります。

上気道（鼻～咽頭～喉頭） ：むせる、飲水時の咳、ガーガー音、声の変化 気管～気管支 ：乾いた咳、興奮や散歩で増える、首輪で悪化 肺 ：湿った咳、呼吸が速い、元気食欲低下、発熱っぽい 心臓 ：肺水腫など（咳より「呼吸困難」が前に出ることが多い）

この「部位別」の視点を持ちつつ、次の3つの“よくある理由”をチェックしていきましょう。

よくある理由①「気管～気管支疾患が隠れている」

高齢の小型犬で、咳が止まらない場合は「気管～気管支疾患」が隠れている可能性が高いです。

特に、小型犬の高齢期は、僧帽弁閉鎖不全症（MMVD）などで心雑音がある子が多いため、咳が出ると「心臓病のせい？」と考えがちです。

ですが実際には、心臓病があっても“咳の由来は気道”というケースが少なくありません。

特に「心臓は悪いと言われたけれど、そこまで大きくはない」「心臓薬を色々と使っているけどスッキリしない咳が続く」場合は、気管・気管支の問題を強く疑います。

慢性気管支炎 気管虚脱 気管-気管支軟化症

などは併発疾患としてよく挙がり、これらを管理することが咳減少のためには重要となります。

お家でできる悪化させない“工夫”

首輪→ハーネスに変更（気管への圧を減らす） 室内の加湿（乾燥は咳を誘発しやすい） 体重管理（呼吸仕事量を下げる）

気道に対する刺激を日常的に減らすことが有効です。

よくある理由②「上気道疾患を併発している」

飲水時などに咳が増える場合は、「上気道疾患の併発（慢性喉頭炎や喉頭麻痺・虚脱など）」の可能性が考えられます。

水を飲むとむせる ごはんの後に咳き込む ガーガー／ゼーゼー音が増えた

このようなパターンは、“のど（喉頭～咽頭）側の問題”が絡んでいることがあります。心臓や気管だけを追っていると、ここが盲点になりやすいポイントです。

大型犬では“喉頭麻痺”の発生が年齢と共に高くなり、小型犬・短頭種では喉頭軟骨がひしゃげた状態になる“喉頭虚脱“の発生が危惧されます。

これらの疾患はレントゲン等の基礎検査では診断が難しく、病気の存在を疑うときにはお家での様子（稟告）がとても重要になります。

ここは要注意（受診を急ぐサイン）

よくある理由③「慢性的な感染症を患っている（慢性感染）」

呼吸が苦しそう、舌や歯ぐきが紫っぽい 熱に弱くなった／軽い運動でパニック様になる 咳と一緒に「吐きそう」「むせ」が強い

高齢犬の止まらない咳の原因として、「慢性感染」の存在が疑われる場合があります。

次のような場合は、慢性的な気道内感染が絡んでいることがあります。

「抗菌薬を飲んでも、やめるとぶり返す」 「痰っぽい／湿った咳が続く」 「体調の波がある」

高齢犬では、基礎疾患（心臓病・気道虚脱・慢性気管支炎など）で気道の防御機構が落ち、感染が併発しやすくなることが多々あります。

気道感染では、いわゆる「ケンネルコフ（CIRDC）」関連の病原体に加え、マイコプラズマ（例：Mycoplasma cynos）の関与が話題になります。

マイコプラズマは培養が難しいこともあり、状況によってPCR検査等を検討する論点があります。

さらに、慢性化・再燃を繰り返すケースでは、日和見感染菌（ふだんは問題になりにくい細菌）も視野に入ります。

抗菌薬の選択は「とりあえず」より、可能なら気道サンプルでの評価を踏まえて判断する、という方が理想的です。

ここは要注意（受診を急ぐサイン）

まとめ

咳症状以外に呼吸促迫や食欲不振などがある いつもより体温が高い気がする 痰を出す、また、出した痰に血が混じる

高齢犬の咳は、心臓病の罹患率が高い事、上気道（鼻ー喉頭）疾患の併発、気管虚脱・気管気管支軟化症の併発、慢性感染の存在、などの複数要因が重なって“気道が過敏”になりやすいのが大きな特徴です。

そこに冬場特有の乾燥・寒冷刺激・暖房環境が加わると、咳が一段と悪化しやすくなります。また地域によっては黄砂など吸入性の刺激因子となる物質が早い時期（1－2月頃）に環境中に増加することも懸念されてます。

高齢犬にとって元々の気道内病因や基礎疾患に加えて、この冬場に多い環境因子の変化が“止まらない咳”を作っているのです。

「咳が続く」「水飲みや食後にむせる」「音が変わった」「呼吸が苦しそう」…こうしたサインがあるときは、原因の切り分け（部位別）こそが最優先です。

気になる咳は自己判断で様子見せず、必ず動物病院で相談してください。