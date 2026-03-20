「月曜から夜ふかし」多田さん、5分でできる「食っても痩せるダイエットレシピ」公開「節約にもなって最高」「夜食にぴったり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。食べても痩せるダイエットレシピを紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】「夜ふかし」話題の美女「節約にもなって最高」無限もやし＆えのき…簡単手料理公開
多田さんは「私は腹八分目とかそれ都市伝説だろ人間なのでいくら食っても痩せるダイエットレシピが大ぁいすき」（※原文ママ）と自身の食生活に触れつつ、電子レンジで調理した「無限もやし＆えのき！！」を紹介。「食費削減！！満腹！！5分レンチン！！腸活！！」とつづり、もやしやえのきの上に豚肉、ネギ、温泉卵をのせたボリューム満点のメニューを公開した。
さらに、ファンからのリクエストに応えて「腹持ちダイエット酸辣湯スープ」のレシピを紹介。塩コショウで下味をつけた鶏もも肉やキノコをごま油で炒め、鶏ガラスープや醤油、酢などの調味料を加え沸騰するまで加熱し、溶き卵や豆腐を加えるという手順を解説している。最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ、ラー油や酢を足して完成と説明し、満足感のある腹持ちのいいスープを紹介した。
この投稿には「簡単で助かる」「ダイエットの味方すぎる」「夜食にぴったり」「節約にもなって最高」「美味しそう」「親近感わくレシピ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「夜ふかし」話題の美女「節約にもなって最高」無限もやし＆えのき…簡単手料理公開
◆多田さん「いくら食っても痩せるダイエットレシピ」公開
多田さんは「私は腹八分目とかそれ都市伝説だろ人間なのでいくら食っても痩せるダイエットレシピが大ぁいすき」（※原文ママ）と自身の食生活に触れつつ、電子レンジで調理した「無限もやし＆えのき！！」を紹介。「食費削減！！満腹！！5分レンチン！！腸活！！」とつづり、もやしやえのきの上に豚肉、ネギ、温泉卵をのせたボリューム満点のメニューを公開した。
◆多田さんの投稿に反響
この投稿には「簡単で助かる」「ダイエットの味方すぎる」「夜食にぴったり」「節約にもなって最高」「美味しそう」「親近感わくレシピ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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