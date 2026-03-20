オールブラックコーデがSNSでたびたび話題となる、Snow Manの目黒蓮。彼のメンバーカラーでもある“黒”コーデは、すらりとした高身長の目黒と相性抜群で、端正な顔立ちをより引き立てる。今回は、特に反響の多かった美しさに磨きのかかるオールブラックコーデを厳選して紹介したい。

写真＆動画：メンバーカラーの黒を着こなす、目黒蓮（全7投稿）

■大人の余裕漂うブラックスーツ

雑誌『Precious』の公式SNSに投稿された、『Precious』3月号の撮り下ろしポートレート。ブラックスーツをまとい、ウッドチェアに腰掛けた姿からは、目黒の大人の余裕と品格が漂う。

わずかに開いた胸元や、ジャケットの袖を上げた腕からのぞく手首、そしてごつごつとした指に光るシルバーアクセサリーが、いっそう色気を引き立てている。

■こなれ感漂うブラックジャケットスタイル

ブラックジャケットに黒のインナーを合わせたラフなスタイル。ほどよく開いた胸元が抜け感を演出し、さりげないアクセサリー使いも印象的。シンプルなオールブラックコーデながら、洗練された雰囲気を漂わせている。

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSに投稿された、目黒からの新年メッセージ動画で着用していたもので、お正月飾りを手に挨拶する姿とのギャップも話題を集めた。

■ブルガリの時計とジュエリーがアクセントのブラックコーデ

ブラックスーツに黒のタートルネックを合わせたシンプルなスタイル。そこにブルガリの時計やジュエリーがアクセントとなり、華やかな気品を添えている。

目黒は2025年11月にブルガリのアンバサダーに就任。撮影のメイキングなどを収めた動画も投稿され、SNSでは「品がある姿」「眼福」などの声が寄せられた。

ファッション誌『VOGUE JAPAN』で“デンジャラス・ガイ”をテーマに撮影に臨んだ際のカット。一瞬で視線を奪うような危うさとアンニュイな表情で、見る者を惹きつける。

ブラックのレザーコートとグローブを身にまとい車を片手運転する姿は、クールでミステリアス。シックなオールブラックスタイルで、目黒のあらたな一面を引き出している。

■足の長さ際立つオールブラックコーデ

雑誌『BARFOUT！（バァフアウト！）』公式Xで公開された目黒が表紙を飾った2025年2月号の掲載カット。

オールブラックのスタイリングに身を包んだ目黒が、深紅の布がかかったソファに横たわる大胆なポージングで視線を引きつけた。

鮮やかな赤とブラックスーツのコントラストが印象的で、アンニュイな表情と相まってモードな雰囲気を漂わせている。