¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉSUV¡×¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª ¡ÖÉý1.9m¤Ç¤â¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Öº£¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Ç°ìÈÖÀí¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼¡ª ¡È¥Ç¥«¤¤¡Ä¤±¤ÉºÇ¹â¡É¤ÊËÌÊÆÀìÍÑ¡ÖCX-50¡×ÆüËÜÆ³Æþ¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉSUV¡×¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª
¡ÖCX-5¡×¤ä¡ÖCX-60¡×¡ÖCX-80¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÈ×ÀÐ¤ÊSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥Ä¥À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀµµ¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È±£¤·¶Ì¡É¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCX-50¡Ê¥·¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡CX-50¤Ï¡¢SUV¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£2022Ç¯¤Ë¹ñÆâÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿CX-60¤¬¾å¼Á¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥é¡¼¥¸SUV¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎCX-50¤Ï¤è¤ê¥¿¥Õ¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»Ö¸þ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº²Æ°¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¡¢ÎÏ¶¯¤¤¼ù»éÀ½¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£Æ»Éý¤Î¹¤¤ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢CX-5¤ÈCX-60¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CX-50¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹4720mm¡ßÁ´Éý1920mm¡ßÁ´¹â1613mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2815mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢1.9m¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´Éý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê¼è¤ê²ó¤·¤òÍ×¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊNA¤È¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼Ö4WD¡Êi-Activ AWD¡Ë¤¬É¸½à¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤É¤ò°ú¤¯Ê¸²½¤¬¶¯¤¤ËÌÊÆ¤é¤·¤¯¡Ö¥È¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¸£°ú¡Ë¥â¡¼¥É¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹â¤òÍÞ¤¨¤¿Ê¬¡¢Æ¬¾å¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥¿¥¤¥È¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¡¢5¿Í¾è¼Ö»þ¤ÇÌó890¥ê¥Ã¥È¥ë¡ÊSAE·×Â¬ÃÍ¡Ë¡¢ºÇÂç1600¥ê¥Ã¥È¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÄ¾Àþ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¼¼ÆâÉý¤Ï¿ôÃÍ¤Û¤É¤Î¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SUV¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼Ö¹â¤ò¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊñ°Ï´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤ÏAmazon¤Î¡ÖALEXA¡×¤òÅëºÜ¡£ÂÐÏÃ·¿Áàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¿ÊÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CX-50¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÖÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥Õ¤ÊÂ¤·Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Ç°ìÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÇÉSUV¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÈÆ»¶ñ´¶¡É¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢1920mm¤È¤¤¤¦¼ÖÉý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤ÏÀäË¾Åª¡×¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê·üÇ°¤¬¾ï¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ÖÉý¤µ¤¨µö¤»¤ÐÂ¨·è¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÉÔÊØ¤ò¾µÃÎ¤Ç¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Íý¶þÈ´¤¤Ç¹û¤ì¹þ¤à¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢CX-50¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³¤³°ÀìÇä¼Ö¤¬ÆüËÜ¤ÇÁö¤ë»Ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯2·î¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¡ÖÊÆ¹ñÀ½¾èÍÑ¼Ö¤ÎÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ¸»º¤ÎÆüËÜ¼Ö¤ò¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¡×¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤ä¥Û¥ó¥À¡Ö¥¢¥¥å¥é ¥¤¥ó¥Æ¥°¥é ¥¿¥¤¥×S¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¡¢Æü»º¡Ö¥à¥é¡¼¥Î¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñÀ¸»º¼Ö¤Î¹ñÆâÆ³Æþ¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ä¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄCX-50¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÊÂ¤ÖÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£