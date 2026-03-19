「世界のKOBAYASHI」が弾丸3ラン…巨人ファンは「何杯でも飯食える」　36歳ベテランに期待「開幕一軍でええやろ！」

小林誠司がファームで弾丸ライナーの3ランを放った(C)産経新聞社

巨人は3月19日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた中日とのファーム・リーグ中日戦に9−2で快勝。

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この試合、開幕から5戦連続で「4番・三塁」で先発出場したドラフト6位ルーキーの藤井健翔が、3回に左翼芝生席へ“プロ初本塁打”となる2ランを放つと、8回にはベテランの小林誠司が左翼ポール際へ弾丸ライナーの3ランを放ち、ダメ押し。打線は9得点を挙げた。

SNS上では「小林誠司スリーラン これで何杯でも飯食える」「泣けるわ！コバちゃん。 スリーランホームラン」「ベテランの域に入ってもまだまだやってくれるはずだ」「小林誠司もう開幕一軍でええやろ！」「世界のKOBAYASHIがまさかホームラン」「世界の小林最高」 と、巨人ファンが大盛り上がりを見せていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]